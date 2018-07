Salva una bimba di 3 anni donandole il midollo e la sceglie come damigella d’onore | la

Speleologi spiegano come si sopravvive 10 giorni in una grotta : "L'acqua sporca poteva ucciderli - ma li ha Salvati" : "I ragazzi in Thailandia hanno subito cercato una zona che sarebbe rimasta asciutta. Hanno fatto gruppo, senza cercare di uscire, questa è stata un'ottima mossa". Così Stefano Olivucci, addetto stampa della XII zona Speleologica dell'Emilia Romagna, ha commentato la vicenda dei 13 intrappolati nella grotta in Thailandia, in un'intervista rilasciata alla Nazione.I ragazzi e il loro allenatore sono stati ritrovati vivi, e gli esperti ...

Elena Aubry - i pm : 'Serve una nuova perizia sulla strada'. La mamma : 'Basterebbe così poco per Salvare vite' : Una nuova consulenza tecnica per stabilire la sicurezza dell' asfalto . Questa è la decisione presa dal dal pm Laura Condemi, per quanto concerne l'indagine sul caso Elena Aubry , la giovane donna ...

Thailandia : interrotte ricerche per Salvare i giovani intrappolati in una grotta : Nonostante gli aiuti internazionali, da USA e Regno Unito, a nulla sono valsi i tentativi di salvataggio di 12 ragazzi e del loro allenatore di calcio, intrappolati da cinque giorni in una grotta inondata dall’acqua in Thailandia: a causa della pioggia incessante nella provincia di Chiang Rai, il livello dell’acqua ha continuato a salire, costringendo i soccorritori a interrompere le operazioni. Si sta ora ipotizzando un altro modo ...

''Run for the Oceans'' - una corsa per Salvare gli oceani : World oceans day: l'impegno della moda per liberare i mari dalla plastica Leggi 'Crediamo che lo sport abbia il potere di cambiare il nostro stile di vita, e il movimento 'Run For The Oceans' ne è la ...

“Salvate quei bambini”. Da 4 giorni senza cibo né acqua : sono 12 - intrappolati in una grotta. È lotta contro il tempo. La paura cresce ora dopo ora : Rinchiusi in una grotta da due giorni. Proseguono le ricerche di un gruppo di 12 calciatori intrappolati con il loro allenatore all’interno di una grotta naturale nella provincia di Chiang Rai, nel nord della Thailandia, dopo una violenta alluvione. Gli adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 15 anni ed il loro allenatore – riferisce ‘The Independent’ – sarebbero entrati all’interno della cavità naturale di ...

Una perla di Messi - ma è decisiva una legnata di Rojo. L'Argentina si Salva - agli ottavi contro la Francia : Una perla di Lionel Messi, l'unica di questo Mondiale di Russia, poi il pareggio della Nigeria e tanta paura, fino al gol, a 5 minuti dalla fine, di Rojo. L'Argentina non fa le valigie. Troppo brutta, ancora una volta, ma ancora viva e agli ottavi contro la Francia.Leo Messi regala presto al pubblico un gol meraviglioso che aveva dato l'illusione al popolo argentino che sarebbe stata una serata tranquilla. Invece la Nigeria raggiunge il pareggio ...

Giornata mondiale della lotta alla droga - Mattarella a San Patrignano 'Chi Salva una vita salva il mondo intero' : Nel Talmud è scritto che chi salva una vita salva il mondo intero. San Patrignano in questi anni ha salvato tante vite e continua a farlo. Non è una realtà astratta, teorica, lontana, ma composta da ...

Una petizione per Salvare l'Alpe Devero : l'Alpe Devero è un gioiello naturalistico nel cuore delle Alpi Lepontine, e da oltre trenta anni, resiste a tentativi di omologazione che vorrebbero farne uno dei tanti ski resort delle Alpi.Già dai primi anni '70, l'abortito progetto VE.DE.FOR. prevedeva la realizzazione di un maxi comprensorio con quattro principali poli di sviluppo - San Domenico, l'Alpe Devero, Riale e il rifugio Maria Luisa presso il Passo San Giacomo - dove ...

12 ragazzi intrappolati in una grotta in Thailandia. Corsa contro il tempo per Salvarli : Un gruppo di dodici adolescenti, tutti tra gli 11 e i 16 anni, e il loro allenatore di calcio, sono rimasti intrappolati tre giorni fa in una grotta allagata nel nord della Thailandia. Gli ultimi aggiornamenti parlano di centinaia di soccorritori alla ricerca dei membri di questa squadra giovanile.L'allarme è stato lanciato dopo che, sabato scorso, i ragazzi sono entrati nella spelonca di Tham Luang Nang Non, insieme al loro allenatore ...

Maltempo - Cagliari nel caos : volanti della polizia Salvano una donna intrappolata in uno scantinato : Cagliari nel caos a causa del Maltempo che in queste ore sta interessando la Sardegna. Anche i poliziotti delle volanti della Questura di Cagliari sono stati impegnati per i forti disagi creati dalla pioggia di questo pomeriggio. Gli interventi hanno riguardato in particolare segnalazioni di aperture tombini e allagamenti nella zona di Sant’Avendrace e via Dante. Gli agenti hanno operato in via S’ecca Manna, in pieno centro, dove una ...

Salvatore Ferragamo e Vogue Italia - un cocktail per una capsule speciale : Volti di ieri, creatività del futuro. Sei straordinari modelli di calzature, sei capolavori disegnati da Salvatore Ferragamo per Gloria Swanson, Mary Pickford, Joan Crawford e Rodolfo Valentino, sono i protagonisti dell’esclusiva capsule collection presentata da Ferragamo’s Creations in occasione di “L’Italia a Hollywood”, la mostra inaugurata a maggio al Museo Salvatore Ferragamo di Firenze. Si tratta di tre modelli femminili – ...

La FAO e l’UNHCR lanciano un nuovo strumento per Salvare le foreste nelle aree con una grande presenza di sfollati : La FAO e l’UNHCR – l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati – hanno lanciato oggi un nuovo manuale per aiutare a ripristinare le foreste nelle zone con una grande presenza di sfollati, dove la forte dipendenza dal combustibile da legna mette foreste e boschi in pericolo. Circa 2,4 miliardi di persone – circa un quarto della popolazione mondiale – dipendono dal legno come principale fonte di energia per ...

USA - assalita da una lince rossa una donna si Salva strangolandola a mani nude : Il 7 giugno scorso una donna di 46 anni, DeDe Phillips, che abita nel nord-est della Georgia, ad Hart County, a qualche miglia da Atlanta, è uscita nel cortile della sua casa, mentre all'interno si trovavano suo figlio, la nuora e la sua nipotina di 5 anni. Aveva intenzione di apporre un adesivo sulla sua nuova automobile, una 4x4, quando ha sentito abbaiare con insistenza un cane nelle vicinanze. All'improvviso si è trovata davanti ad una lince ...

Migranti Salvati in una pubblicità Benetton. Salvini : 'Squallida' : La nuova campagna pubblicitaria Benetton ritrae in una foto Migranti a bordo di un barcone. "Solo io trovo che sia squallido?", commenta con un tweet il ministro dell'interno Matteo Salvini. Alcuni ...