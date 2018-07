Salute | cuore e polmoni a rischio? Scoprilo con il progetto SMAC

Salute - la Banca del Cuore arriva ad Assisi per sensibilizzare la popolazione alla prevenzione cardiovascolare : Riparte il Progetto Nazionale di prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da lunedì 11 a mercoledì 13 giugno dalle ore 9 alle ore 19 ...

Salute - infarto e ictus : avere più di 2 figli mette a rischio il cuore delle donne : Uno studio condotto dall’Università di Cambridge e del Nord Carolina ha coinvolto oltre 8000 donne, ed è stato presentato alla conferenza della British Cardiovascular Society a Manchester: in base ai risultati, avere più di 2 figli avrebbe un impatto negativo sulla Salute della donna, in quanto gravidanza e parto determinano conseguenze significative sul sistema cardiovascolare, tanto che, si è osservato, le mamme di 5-6 figli incorrono in ...

World No Tobacco Day - quest'anno il tema è la Salute del cuore : Oggi 31 maggio 2018 ricorre il World No Tobacco Day, la giornata mondiale senza tabacco istituita per la prima volta dall'OMS il 7 aprile 1988. quest'anno il tema scelto sono le malattie cardiovascolari, prima causa di morte nelle società consumatrici di tabacco: nel mondo i fumatori sono pari a 1.1 miliardi, di cui 6 milioni ogni anno muoiono per aver consumato abitualmente tabacco mentre oltre 680.000 decessi sono dovuti all'esposizione ...

“Il cuore… Ecco cosa ho”. La Salute di Bianca Atzei - non l’aveva mai detto prima. Oggi racconta tutto : L’Isola dei Famosi è finita da un pezzo, ma Bianca Atzei, una delle naufraghe più amate dell’ultima edizione andata in onda, è sempre più vicina a un ex compagno d’avventura: Jonathan Kashanian. È un gossip freschissimo quello che vorrebbe i due isolani insieme. Il feeling, d’altronde, era chiaro a tutti in Honduras. Ma la voce ha cominciato a circolare quando lui ha rivelato di non sapere bene che tipo di ...

La dieta vegetariana fa bene alla Salute del cuore : ecco i benefici : Le diete vegetariane, in particolare quelle vegane, sono associate ad una migliore salute cardiovascolare, secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori del Physicians Committee for Responsible Medicine. I ricercatori hanno analizzato molteplici prove cliniche e studi osservazionali e hanno scoperto che i modelli alimentari a base vegetale possono prevenire e anche annullare l’aterosclerosi (irrigidimento e perdita di elasticità delle pareti ...

Salute : ricercatori fanno ‘danzare’ le cellule del cuore in provetta : Grazie a un supporto in grafene che riesce a modulare la luce, un gruppo di ricercatori della University of California e’ riuscita a far muovere a comando cellule cardiache sviluppate in provetta. La nuova tecnica, descritta in un articolo pubblicato sulla rivista Science in Advance, e’ stata messa a punto da un gruppo di lavoro guidato da Alex Savchenko, PhD, ricercatore nel Dipartimento di Pediatria della UC San Diego School of ...

Salute : mangiare pesce due volte a settimana aiuta a mantenere un cuore sano : Una nuova consultazione scientifica riafferma la raccomandazione di mangiare pesce, specialmente quelli ricchi di acidi grassi omega-3, due volte a settimana per contribuire a ridurre i rischi di insufficienza cardiaca, coronopatia, arresto cardiaco e ictus ischemico. Il nuovo avviso è pubblicato nella rivista Circulation dell’American Heart Association. Eric B. Rimm, presidente dell’American Heart Association e professore di epidemiologia e ...

Salute : utilizzato per la prima volta in Italia il giubbotto del cuore che diagnostica le aritmie : Indossare un giubbotto hi-tech, dotato di 252 sensori elettrocardiografici e capire con un solo battito in quale punto originano le aritmie cardiache. Questa è la svolta epocale introdotta a Maria Cecilia Hospital, ospedale di Alta Specialità di GVM Care & Research, grazie al nuovo sistema di mappatura CardioInsight™, dispositivo utilizzato per la prima volta in Italia presso la struttura di Cotignola. A mettere in pratica la ...

Salute : l’Alzheimer del cuore è l’insufficienza cardiaca : Anche il cuore ha il suo Alzheimer, ed e’ l’insufficienza cardiaca: gruppi di proteine, infatti, si accumulano nell’organo malato. E’ questa la scoperta che viene dai ricercatori della Johns Hopkins University e da due atenei italiani (Bologna e Torino) che e’ stata pubblicata sulla rivista scientifica Circulation Research. A coordinare i lavori e’ stato Giulio Agnetti, docente di cardiologia dell’ateneo ...