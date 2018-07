Salute | allarme infezioni ospedaliere | 7mila morti l’anno

Salute : allarme infezioni ospedaliere - 7mila morti all’anno : Le infezioni ospedaliere provocano più vittime degli incidenti stradali: tra le cause la decontaminazione non corretta e l’utilizzo eccessivo di antibiotici. Secondo gli esperti del settore nel corso del forum nazionale promosso dal Centro Studi Mediterranea Europa a Napoli, sono 7000 ogni anno i decessi per infezioni ospedaliere contro i 3500 avvenuti sulle strade. “Il fenomeno è estremamente preoccupante. Occorre capire quali sono ...

Allarme listeria nel vitello tonnato/ Ministero della Salute ritira lotto de Il Ceppo : pericolo gravidanza : Allarme listeria nel vitello tonnato: il Ministero della Salute ritira un lotto de "Il Ceppo", i rischi maggiori sono per le donne in gravidanza ma non solo. Quali sono i pericoli?(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 20:52:00 GMT)

Casa della Salute - psichiatra della Usl aggredito da un paziente : l'allarme di Desideri : Arezzo, 2 luglio 2018 - Lo hanno aggredito alla Casa della Salute: è il singolare episodio avvenuto poco prima delle 13 a Pieve Santo Stefano. Nel mirino un medico psichiatra di 39 anni, mestiere ...

Acqua minerale contaminata da idrocarburi - allarme del ministero della Salute : Un lotto di Acqua San Benedetto è stato richiamato dal ministero della Salute dopo che i controlli sul contenuto hanno rilevato un'eccessiva presenza di idrocarburi aromatici dannosi per la Salute. La ...

Salute - ADASC : “Allarme malformazioni congenite a Milazzo e nella Valle del Mela” : “È stato pubblicato lo studio dell’Assessorato Regionale della Salute “Stato di Salute nelle della popolazione residente nelle aree a rischio ambientale e nei siti di interesse nazionale per le bonifiche della Sicilia (Rapporto 2017)”. I dati sono veramente allarmanti,” riporta una nota dell’associazione ADASC, Coordinamento Ambientale Milazzo – Valle del Mela. “Le malformazioni congenite ...

Salute - non diminuiscono fumatori in Italia. Ed è allarme giovani : Roma, 31 mag. , askanews, E' alto in Italia il numero di minori che fumano. Uno su dieci è consumatore abituale, quasi la metà ha fumato, ha provato a fumare o fuma ogni tanto e tra quelli abituali ...

Salute - allarme fumo fra i giovanissimi : si inizia già a 11 anni : Il fumo rappresenta uno dei principali fattori di rischio nell'insorgenza di numerose malattie cronico-degenerative, prevalentemente a carico dell'apparato respiratorio e cardiovascolare, ed è il ...

Salute allarme dei ginecologi : va potenziata la prevenzione contro il papilloma virus : La recrudescenza di malattie sessualmente trasmissibili è maggiore nel mondo maschile rispetto a quello femminile. Serve una politica di prevenzione generalizzata sull'uso del condom verso tutti, ...

Allarme Regioni - rischi per la Salute - Lea indegni di Paese civile : ...5 miliardi, ma noi vogliamo rilanciare gli investimenti, questo è il punto fondamentale per rilanciare l'economia. E' necessaria una nuova stagione". , ANSA, .

L’allarme degli esperti : “Dai maiali il nuovo virus che minaccia la Salute umana” : Una nuova minaccia alla salute umana arriva dai maiali. Un virus suino recentemente identificato, infatti, secondo un team internazionale può facilmente trovare la sua strada nelle cellule di esseri umani e altre specie, come si è visto da uno studio condotto in laboratorio. Una scoperta che solleva lo spettro di potenziali e insidiose nuove epidemie. I ricercatori della Ohio State University negli Usa e dell’Università di Utrecht nei ...

Fao - allarme contaminazione suolo : “Rischi per la Salute umana” : L’inquinamento del suolo rappresenta una preoccupante minaccia per la produttività agricola, la sicurezza alimentare e la salute umana, ma si sa ancora troppo poco sulla portata e gravità di tale minaccia. È l’avvertimento lanciato dal nuovo rapporto della Fao, pubblicato all’inizio dei lavori di un simposio di 3 giorni. L’industrializzazione, le guerre, l’estrazione mineraria e l’intensificazione ...

Salute - tossicologi : allarme coralli tossici negli acquari e in spiaggia : La Società italiana di tossicologia lancia l’allarme coralli tossici negli acquari e, con l’arrivo dell’estate, anche in spiaggia: ha costituito un gruppo per lo studio e la prevenzione di effetti avversi delle tossine algali, e referente è la professoressa Aurelia Tubaro dell’Università di Trieste, dipartimento di Scienze della vita. Nei giorni scorso l’appassionato di pesci tropicali Chris Matthews, 27enne inglese ...