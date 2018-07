Safe Bag sigla un contratto con l' Aeroporto di Rio de Janeiro

Safe Bag acquista il 51% della Wrapping Service di San Pietroburgo : l'acquisto, che si perfezionerà domani, del 51% del capitale della società PackandFly Group OU , società di diritto estone che include tutte le altre attività del gruppo nel resto del mondo, ; 3. un ...

Safe Bag - OK da assemblea ad aumento di capitale per acquisto PackandFly : Via libera dall'assemblea degli Azionisti di Safe Bag all'aumento di capitale a servizio dell'operazione di acquisto del Gruppo PackandFly . La delibera, assunta all'unanimità degli azionisti presenti,...

Safe Bag sale su effetto PackandFly : Teleborsa, - Effervescente a Piazza Affari Safe Bag, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,89% dopo aver concordato con i signori Polad Akhmedov e Alexander Fedoseev , di ...

Safe Bag anticipa closing PackandFly : Safe Bag ha concordato con i signori Polad Akhmedov e Alexander Fedoseev , di anticipare il closing dell'operazione avente ad oggetto l'acquisto del 51% delle due principali società del Gruppo ...

Safe Bag - controllata Sos Travel.com approva piano industriale e si prepara all'IPO : Teleborsa, - Il CdA di Safe Bag, società attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha preso atto delle linee guida del nuovo piano industriale 2018-2019 ...

Safe Bag - accordo preliminare per acquisto 51% di PackandFly : Teleborsa, - Safe Bag completa la due diligence di PackandFly e fissa il closing il 12 luglio. La società di servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha concluso ...

Per Safe Bag cresce fatturato e redditività : Teleborsa, - Corre a Piazza Affari il titolo di Safe Bag che mostra un rialzo dell'1,08%. A dare una spinta agli acquisti sulle azioni de gruppo che si occupa del servizio di protezione e ...

Safe Bag - vince gara e rinnova fornitura servizi Aeroporto di Bologna : Teleborsa, - Safe Bag ha ricevuto dall'Aeroporto Guglielmo Marconi comunicazione per l'affidamento in subconcessione, per ulteriori 4 anni, a partire dal 1° luglio 2018, delle aree destinate alla ...

Safe Bag - vince gara e rinnova fornitura servizi Aeroporto di Bologna : Safe Bag ha ricevuto dall'Aeroporto Guglielmo Marconi comunicazione per l'affidamento in subconcessione, per ulteriori 4 anni, a partire dal 1° luglio 2018, delle aree destinate alla fornitura della ...

Safe Bag - controllata SOS Travel.com incarica Banca Finnat per quotazione in Borsa : TeleBorsa, - Safe Bag viaggia sugli scudi a Piazza Affari . Il titolo del leader nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali mostra un rialzo dell'1,36%. La ...