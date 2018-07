: #Mondiali, #Giappone pulisce lo spogliatoio e va via: 'Grazie #Russia'. Capolavoro di rispetto e civiltà dopo ko i… - Agenzia_Ansa : #Mondiali, #Giappone pulisce lo spogliatoio e va via: 'Grazie #Russia'. Capolavoro di rispetto e civiltà dopo ko i… - Inter : La Croazia @HNS_CFF di #Perisic e #Brozovic ai quarti: sfiderà la Russia ??????? ?? - repubblica : #Mondiali2018 Pazzesco!!! Terzo gol del #Belgio e vince! #Giappone battuto 3-2 #BelgioGiappone #BEL #JPN #BELJPN… -

Labatte 1-0 lae avanza ai quarti di finale del Mondiale. Buon ritmo all'avvio.propositiva,maquadrata, con due chance per Berg e Ekdal.Il primo tempo finisce in parità. Molto tatticismo in campo,ma al 66' Forsberg colpisce aiutato da una deviazione di Akanji. Latenta la reazione con Shaqiri e Embolo. Gli svedesi si arroccano. Al 79' Forsberg salva sulla linea su colpo di testa di Embolo.Latenta fino all'ultimo (occasione per Seferovic al 91').Poi addirittura rosso per Lang ed è finita.(Di martedì 3 luglio 2018)