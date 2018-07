Russia 2018 – Partite e probabili formazioni del 03 07 2018 | Ottavi di finale

Mondiali di Russia 2018 – Le danzatrici del Bolshoi grandi tifose - la tensione durante il match contro la Spagna [VIDEO] : Le danzatrici del Bolshoi seguono ed esultano davanti allo schermo che riproduce il match in cui la Nazionale russa ha sconfitto la Spagna ai Mondiali di Russia 2018 Chi ha detto che il calcio è roba da uomini? Basta guardare le ballerine del Bolshoi per rendersi conto come i Mondiali uniscano proprio tutti, danzatrici comprese. Le ragazze in tutù davanti ad uno smartphone fanno il tifo per la Russia. Le ballerine stanno seguendo il match ...

Mondiali Russia 2018 - le quote sono “pro-Croazia” : Mondiali Russia 2018, la Croazia potrebbe avere la strada abbastanza spianata verso la finalissima, ecco dunque le quote Ha sofferto da morire contro la Danimarca, ma ora ha la strada spianata verso la finale e chissà che non riesca a sorprendere fino in fondo. Gli incroci previsti dal tabellone dei Mondiali lanciano la Croazia verso uno storico trionfo secondo. La nazionale di Zlatko Dalic affronterà la Russia nei quarti, poi, ...

Mondiali Russia 2018 – Koke sbaglia il rigore - il retroscena è clamoroso : il dialogo segreto in cui Diego Costa aveva messo in guardia Hierro! [VIDEO] : Hierro sceglie Koke per tirare uno dei calci di rigore decisivi, Diego Costa lo conosce bene e lo sconsiglia all’allenatore: la decisione è ormai presa e dopo l’errore l’attaccante della Spagna va su tutte le furie Nel pomeriggio di ieri, la Spagna ha abbandonato il Mondiale di Russia 2018 nel modo più credele: ai calci di rigore. La lotteria dagli 11 metri è risultata fatale ad Iniesta e compagni. Ma se non fosse stata ...

Russia 2018 – Coppa del Mondo FIFA - tifosi al FIFA Fan Fest durante la partita Brasile vs Messico [FOTO] : 1/31 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Mondiali 2018 Russia - il ct Martinez non sbaglia un colpo : cambi perfetti e il Belgio vola ai quarti : Un inizio di secondo tempo da incubo. Uno-due mortifero e Belgio che barcolla, prima Haraguchi e poi Inui . Il Giappone vola e accarezza il sogno dei quarti di finale, Lukaku e compagni si guardano ...

Mondiali Russia 2018 - il Belgio batte 3-2 il Giappone e spaventa il Brasile in vista dei quarti : Belgio- Match ricco di colpi di scena fino all’ultimo minuto di gara. Vince il Belgio dopo il doppio vantaggio del Giappone. Giapponesi ingenui e poco attenti nel finale. Ingenuità, inesperienza e errore madornale. Il Giappone lascia il Mondiale a 10 secondi dalla fine su contropiede dopo un calcio d’angolo a proprio favore. Giapponesi in vantaggio […] L'articolo Mondiali Russia 2018, il Belgio batte 3-2 il Giappone e spaventa ...

Mondiali Russia 2018 - si consuma il 'dramma' del Giappone : un Belgio deludente piazza la beffa al 94' : Mondiali Russia 2018, il Belgio rischia grossissimo ma passa ai quarti di finale vincendo immeritatamente contro il Giappone Ai Mondiali Russia 2018 , abbiamo assistito ad un vero e proprio dramma ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 – Dopo il Brasile si qualifica anche il Belgio : il quadro dei quarti di finale [FOTO] : Tabellone Mondiali Russia 2018, Dopo la vittoria del Brasile sul Messico, passa il turno anche il Belgio: prende forma il quadro dei quarti di finale Dopo il successo del Brasile del pomeriggio, vittorioso sul Messico per 2-0 grazie alle reti di Neymar e Firmino, il programma degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 continua. Questa sera in campo il Belgio, vincente del gruppo-g contro il Giappone, seconda squadra a qualificarsi ...

Mondiali 2018 Russia - Neymar nel mirino del web : quanti meme contro le sue simulazioni : ... in cui il talentissimo brasiliano , autore dell'1-0 e che ha provocato il raddoppio di Firmino, è stato accusato di aver eccessivamente accentuato gli interventi subiti LA CRONACA DI BRASILE-MESSICO

Mondiali Russia 2018 - gara ad alta tensione tra Belgio e Giappone : in campo e fuori… tutte le FOTO : Mondiali Russia 2018 – Belgio e Giappone stanno duellando per guadagnarsi un posto ai quarti di finale contro il Brasile Mondiali Russia 2018 – Belgio e Giappone sono in perfetta parità al termine del primo tempo, uno 0-0 che però ha regalato diversi spunti, le due squadre si stanno dando battaglia a viso aperto. La vincente dell’incontro affronterà il Brasile di Neymar, vittorioso oggi grazie ad una serie di guizzi del ...

Mondiale 2018 Russia - lesione al gemello per Cavani : forse in semifinale - se l'Uruguay passa : l'Uruguay trema: Edinson Cavani non ci sarà contro la Francia. Il Matador, reduce da un infortunio muscolare nel match degli ottavi contro il Portogallo , in cui è stato decisivo con una doppietta, , ...

Mondiali Russia 2018 – Neymar punge il Messico : “hanno parlato troppo! Giusto che vadano a casa” : Le pungenti parole di Neymar dopo la vittoria di oggi del Brasile contro il Messico agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 “È stata una partita molto difficile, conoscevamo la qualità dell’avversario. Sono molto contento della mia prestazione ma ancor di più per la vittoria della squadra“. E’ il commento al successo per 2-0 del Brasile contro il Messico di Neymar, l’attaccante verdeoro autore del ...

Mondiali Russia 2018 - brutte notizie per l’Uruguay : l’esito degli esami di Cavani : Mondiali Russia 2018, pessime notizie dal fronte Cavani: il maestro Tabarez dovrà fare a meno di lui nel match contro la Fancia? Lesione con edema del gemello interno della gamba sinistra, senza riscontrare però rotture delle fibre muscolari. E’ questo il responso delle analisi strumentali a cui si è sottoposto l’attaccante dell’Uruguay Edinson Cavani uscito per infortunio nella partita degli ottavi di finale dei Mondiali ...