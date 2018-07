Rumors sulle collaborazioni nel nuovo album di Eros Ramazzotti | si parla di Jovanotti

Formazione Inter 2019 : ipotesi Asamoah e Vrsaljko sulle fasce - unica punta Icardi ( Rumors ) : Stando alle operazioni di mercato concluse dall' Inter , gli esperti del settore hanno cominciato a formulare le prime ipotesi di Formazione per la stagione 2018/ 2019 . I cronisti di Sky ne hanno ipotizzato una abbastanza probabile, con un 4-2-3-1 come modulo base. In porta come al solito Samir Handanovic che davanti si troverà al centro Skriniar e De Vrij, mentre sulle fasce verrà dato spazio ad Asamoah e ad un nuovo terzino destro: il nome che ...

Rito civile e ricevimento in masseria per il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni : nuovi Rumors sulle nozze dell’anno : A pochi giorni dal grande concerto La Finale a San Siro, emergono nuovi rumors sul matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, che d'ora in poi e per tutta l'estate sarà l'evento più chiacchierato sui media. Vanity Fair, dopo aver comunicato una nuova data (non ancora ufficiale) per le nozze della blogger e del rapper, lancia nuove indiscrezioni sulla location del ricevimento del matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni. Avanzata l'ipotesi più ...