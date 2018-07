Rugby | Marco De Rossi nuovo allenatore dell’Amatori Parma

Rugby a 7 - Grand Prix 7s Rugby Europe Marcoussis 2018 : Italia settima tra gli uomini e nona tra le donne : Si sono conclusi a Marcoussis, in Francia, i tornei del Grand Prix 7s Rugby Europe, massimo torneo continentale riservato alle selezioni nazionali di Rugby a 7: la seconda tappa del torneo maschile è andata all’Irlanda, con l’Italia settima, mentre nella prima tappa del torneo femminile il successo è stato della Francia, con l’Italia nona. Tra gli uomini non cambiano le squadre finaliste rispetto alla tappa russa di Mosca, e ...

Rugby a 7 femminile - Grand Prix 7s Rugby Europe Marcoussis 2018 : l’Italia giocherà per il Challenge Trophy : Non riesce l’impresa all’Italia femminile di Rugby a 7: nella tappa francese del Grand Prix 7s Rugby Europe di Marcoussis, la nostra nazionale non è riuscita a qualificarsi per i quarti di finale, prima delle escluse per una peggior differenza punti nei confronti della Scozia. La formazione azzurra è stata la peggiore delle tre terze classificate. I primi due incontri sulla carta erano proibitivi ed infatti l’Italia è stata ...

Rugby a 7 - Grand Prix 7s Rugby Europe Marcoussis 2018 : l’Italia punta a ripetere Mosca : Tornano in campo le nazionali italiane di Rugby a 7: dopo il Roma Seven, che ha visto la vittoria della compagine maschile azzurra ed il terzo posto della squadra femminile, va in scena la tappa francese, che si terrà a Marcoussis, del Grand Prix 7s Rugby Europe. Per gli uomini c’è da confermare l’ottimo terzo posto raggiunto a Mosca. In terra transalpina saranno presenti uomini e donne. Nel torneo maschile sabato l’Italia se ...