Ruark R7 | il radiogrammofono per i tempi di Spotify

(Di martedì 3 luglio 2018) Negli anni Sessanta, i radiogrammofoni stravolsero il modo di ascoltare la musica unendo insieme la radio e i grammofoni, in un unico sistema audio altoparlante. Un pezzo di arredamento imponente che si stagliava accanto ai primi televisori, in attesa che anche le tv riuscissero ad evolversi a sufficienza per diventare compatibili con quello che sembrava il metodo definitivo per ascoltare la musica. Poi isono cambiati, la musica è diventata digitale e quei grossi apparecchi accanto ai televisori hanno cominciato a raffinarsi, compattarsi e a diventare sempre più belli e potenti per riuscire a resistere all’urto degli speaker portatili. Oggi li chiamiamo all-in-one, ma il concetto di fondo è rimasto grossomodo lo stesso: sono strumenti unici per sentire la musica, in ogni sua forma. Uno dei modelli più belli in circolazione è ilR7 MkIII, che abbiamo deciso di provare ...