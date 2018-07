Rovigo | zanzare infette | 58enne contagiato dalla febbre del Nilo ricoverato in ospedale

Blastingnews

(Di martedì 3 luglio 2018) Paura in tutto il Veneto per il ritorno delleportatrici del virus delladelVIDEO West Nile. La zanzara, responsabile della trasmissione dell'infezione, ha colpito un uomo didi 58 anni,innel reparto Malattie Infettive. Il paziente è stato colpito da un'encefalite causataforma grave della malattia neuro-invasiva. Molte le zone venete interessate dal problema e, per il momento, solo le province di Vicenza e Belluno, sembrerebbero non aver risentito della loro invasione estiva. Si tratta delleappartenenti alla particolare specie ‘Culex Pipiens’, ritenute estremamente infettive e pericolose per la possibile trasmissione del virus all’uomo.da West Nile: il caso di contagio aI primi focolai della zanzara killer di quest’anno sono stati segnalati a Verona, una ventina di giorni fa e ...