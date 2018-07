optimaitalia

: #Rosewood 2 ci sarà? Il finale della prima stagione lascerà posto ai nuovi episodi dal 10 luglio… - OptiMagazine : #Rosewood 2 ci sarà? Il finale della prima stagione lascerà posto ai nuovi episodi dal 10 luglio… -

(Di martedì 3 luglio 2018)2 ci? La risposta è affermativa e, secondo la strana programmazione Rai, non cibisogno di aspettare poi molto per vedere i. Secondo la guida tvseconda rete già martedì prossimo, 10 luglio, l'appuntamento è fissato con "Segreti e confraternite" e "Assassini silenziosi", i primi duedi2.Il granandrà in onda oggi, 3 luglio, su Rai2 a partire dalle 21.50. Solo alla fine di questi Mondiali di Russia 2018 laserata tornerà normalmente in onda a partire dalle 21.10 ma, fino ad allora, anche questa sera i duededicati alle indagini del nostro dottore dovranno attendere un po'.Latorna invisione assoluta al martedì sera con duecasi e due omicidi da risolvere tenendo sempre bene a bada la vita privata che complica sempre tanto le cose per. Anche negli ...