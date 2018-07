Ronaldo-Juve | il sogno prende forma | ' ' Cristiano vuole il bianconero' '

Stampa Spagna : Juve in pole per Ronaldo : 11.23 I rumors arrivano dalla Spagna e sono clamorosi: la Juventus è in pole position per ingaggiare Cristiano Ronaldo che dopo la finale di Kiev aveva fatto palesare l'addio al Real Madrid. Lo scrive 'Marca', di solito ben informato (notizia ripresa anche dal portoghese 'A Bola'). Secondo 'Marca', la Juve è pronta ad offrire 120mln di ingaggio per 4 anni (fino al 2022). E sulla clausola da 1mld di euro, il giornale spiega che in realtà è ...

"La Juve è vicina a ingaggiare Cristiano Ronaldo". Marca rilancia l'indiscrezione : 120 milioni di euro di stipendio fino al 2022 : Il mondiale di Cristiano Ronaldo è finito anzitempo, ma presto per il campione portoghese potrebbe iniziare una nuova avventura: alla Juventus. È questa l'indiscrezione che arriva dalla Spagna e precisamente da Marca, quotidiano sportivo che ha una particolare attenzione sulle cose che accadono nel mondo del Real Madrid. "La Juve punta dritta su CR7", titola questa mattina Marca, sostenendo che il club torinese ci sta facendo ...

Bomba dalla Spagna : “la Juventus su Ronaldo : offerti 120 milioni - trattativa avviata” : Marca, il principale giornale spagnolo, oggi ha questo titolo in primissima pagina: “La Juventus fa sul serio per Cristiano Ronaldo“. “Il club campione d’Italia ha avviato la trattativa, offerti 4 anni di contratto e 120 milioni di euro al Real da subito, si tratta con CR7″, aggiunge il giornale. Ronaldo, inoltre, avrebbe garantito alla Juventus che ci potrà essere dal Real Madrid un sconto sulla sua clausola ...

