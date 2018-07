Roma Usura con tassi fino al 570% | 9 arresti

romadailynews

(Di martedì 3 luglio 2018)conal, 9– Nelle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 9 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere,, estorsione, esercizio abusivo dell’attività finanziaria, truffa aggravata ai danni dello Stato, auto-riciclaggio e trasferimento fraudolento di beni al fine di eludere la normativa antimafia in materia di prevenzione patrimoniale. In parallelo – si aggiunge in una nota – le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo relativo a beni immobili e società per un valore complessivo di circa 11 milioni di euro. L’operazione – denominata “Terza ...