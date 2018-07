Roma | una buca ogni 60 metri di strada | le voragini non viste da Grillo

Roma - albero cade su auto a San Pietro : ferita una donna : Roma - Incredibile, a due passi da Piazza San Pietro vi sono grandi alberi che possono uccidere perché nessuno li monitora come si dovrebbe fare, a tutela della pubblica incolumità. Oggi in via delle ...

Roma - albero cade su auto a San Pietro : ferita una donna : Un albero è caduto su un'auto a Roma e una donna è rimasta ferita. È accaduto in via delle Fornaci, in zona San Pietro. La donna è stata soccorsa e trasportata dal 118 all'ospedale Santo Spirito per ...

GRILLO IN AUTO A Roma : "NON VEDO BUCHE"/ Video - Pedica (Pd) : “Gliele faccio vedere io una per una” : GRILLO, show in AUTO a ROMA: secondo il fondatore del M5s non ci sarebbero buche nella Capitale. Ma la rete bacchetta il "moralizzatore del traffico".(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 17:41:00 GMT)

Grillo - show in auto a Roma : "neanche una buca"/ Video - il "moralizzatore del traffico" bacchettato in rete : Grillo, show in auto a Roma: secondo il fondatore del M5s non ci sarebbero buche nella Capitale. Ma la rete bacchetta il "moralizzatore del traffico".(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 16:16:00 GMT)

Grillo in auto per le strade di Roma : “Nemmeno una buca”. E al fotografo che lo segue : “Fatti una vita” : Beppe Grillo, il garante del M5s, ha lasciato la città di Roma dopo aver pernottato all’Hotel Forum. Su Facebook, ha pubblicato un video in cui veste i panni del “moralizzatore del traffico”, come lui stesso ha scritto. Durante l’uscita dalla Capitale, in auto, ha detto: “Non vedo nemmeno una buca“, riferendosi alle polemiche sulle strade dissestate. Poi, vedendo un fotografo (o videomaker) che lo seguiva col ...

'Ogni giorno' - una Romantica storia d'amore per millennials : Continua senza sosta la programmazione di Mille petali di cinema, la nuovissima rassegna di cinema all'aperto che animerà per tutta l'estate il Giardino 'Loris Fortuna' di Piazza Primo Maggio! Domani ...

Roma. Cinecittà esplosione in una palazzina : crollato un tramezzo : Incidente nella Capitale. Un’esplosione è avvenuta in una palazzina in zona Cinecittà. La deflagrazione ha provocato il crollo di un

Paolo Villaggio - a Roma una serata speciale per ricordarlo : 3 luglio 2017 - 3 luglio 2018. A un anno esatto dalla scomparsa di Paolo Villaggio , al cinema Savoy di Roma è stata organizzata una serata speciale in ricordo di uno degli attori comici più amati d'...

Roma - la morte di Elena Aubry senza pace - i pm sconfessano i vigili : 'Serve una nuova perizia' : Una consulenza tecnica per verificare le condizioni dell'asfalto della via Ostiense, all'altezza del Cineland, nel tratto di strada in cui lo scorso 6 maggio è deceduta Elena Aubry. Sarà incaricato ...

Roma - 'Puoi spostare l'auto?' Il guidatore reagisce male - torna con una mazza e minaccia 80enne : 'Ti uccido' : Viene redarguito per il parcheggio da un commerciante di ottanta anni: 'Puoi spostare la macchina?'. Ma invece di chiedere scusa e andarsene, aggredisce con una spranga di ferro un suo dipendente: 'Io ...

Roma sotto una pioggia di fuochi d'artificio per San Pietro e Paolo - Cecilia Fabiano/Ag.Toiati - : Roma sotto una pioggia di fuochi d'artificio per San Pietro e Paolo. Non solo la tradizionale girandola di Piazza del Popolo, ma anche a San Paolo, dove a ponte Marconi tutto il quartiere si è ...

Roma - SPARI A LA RUSTICA : GAMBIZZATO 24ENNE/ Ultime notizie - investigatori non escludono nessuna pista : ROMA, SPARI a La RUSTICA: GAMBIZZATO 24ENNE. Ultime notizie, ferito un romeno incensurato davanti al Blu Bar: l'uomo non è in pericolo di vita, caccia all'uomo(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 15:06:00 GMT)

Roma - una squadra di Watussi per puntare... in alto : Uno può essere un caso. Due anche. Tre inizia ad essere un indizio. Quattro una conferma. Sette su nove si avvicina ad una certezza. Qualità e fisicità: un binomio che spesso nel calcio fa pensare a ...

TEATRO DELL'OPERA/ Roma - una stagione per una Capitale : La stagione 2018-19 del TEATRO DELL'OPERA di Roma conferma la centralità della fondazione Romana nella vita non solo musicale della Capitale. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 06:40:00 GMT)PUCCINI/ La Bohème in periferiaJON HISEMAN/ La scomparsa del leader dei Colosseum: il ricordo