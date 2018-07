Roma | rapinava negozi armato di accetta I carabinieri arrestano un trentatreenne con

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 luglio 2018)difinché non è stato scoperto daidi Pomezia, che stamani hanno eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo, un italiano di 33 anni domiciliato a Pomezia, era infatti già detenuto in carcere a Velletri per pregressi reati di rapina a mano armata e porto illegale di armi. Ora è ritenuto responsabile di quattro rapine, commesse a maggio, ai danni di alcune farmacie e profumerie in diverse zone della Capitale L'articolodi. Iuncon precedenti proviene da Il Fatto Quotidiano.