Roma Oggi Bererosa 2018

24 ORE - RAI 3/ Info streaming del film dal Romanzo di Greg Iles (oggi - 2 luglio 2018) : 24 ore su Rai 3: il film va in onda in prima serata. La regia è di Luis Mandoki, nel cast troviamo Kevin Bacon, Charlize Theron, Dakota Fenning e Stuart Townsend. (oggi, 2 luglio 2018)(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 19:40:00 GMT)

Oggi è il World Ufo Day : il primo Romanzo sugli extraterrestri fu scritto duemila anni fa : L’incontro con forme di vita aliene è più antico di quello che pensiamo: in occasione del World Ufo Day si riscopre il romanzo fantascientifico più antico della storia, scritto da Luciano di Samosata ormai duemila anni fa.Continua a leggere

Terremoto oggi a Modena/ INGV ultime scosse : sisma M 3.6 a Pievepelago in Emilia Romagna (1 luglio 2018) : Terremoto oggi a Modena, Emilia Romagna: ultime scosse INGV, sisma M 3.6 a Pievelago. No danni e feriti: sciame sismico a Pieve Torina, Macerata. Tutte le ultime notizie in tempo reale(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 10:12:00 GMT)

Twilight/ Su Italia 1 il primo capitolo della saga tratta dai Romanzi di Stephanie Meyer (oggi - 1 luglio 2018) : Twilight, Italia 1: stasera va in onda il primo capitolo della saga tratta dai romanzi di Stephanie Meyer. Nel cast troviamo Kristen Stewart e Robert Pattinson. (oggi, 1 luglio 2018)(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 09:44:00 GMT)

Roma sotto una pioggia di fuochi d'artificio per San Pietro e Paolo - Cecilia Fabiano/Ag.Toiati - : Roma sotto una pioggia di fuochi d'artificio per San Pietro e Paolo. Non solo la tradizionale girandola di Piazza del Popolo, ma anche a San Paolo, dove a ponte Marconi tutto il quartiere si è ...

Megadeth a Rock in Roma/ Pioggia - poghi e tanto metal : grande show della band di Mustaine per i suoi 35 anni : Megadeth a Rock in Roma, Pioggia, poghi e tanto metal: grande show della band di Dave Mustaine per i suoi 35 anni di età. Il gruppo di Los Angeles si è esibito ieri sera(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 14:46:00 GMT)

Roma - sequestrati due milioni al patron dell'hotel Plaza : per anni ha intascato la tassa di soggiorno. Cesare Paladino è il padre della compagna di Conte : Per anni ha intascato la tassa di soggiorno destinata alle casse del Comune di Roma, precisamente dal 2014 al 2018. Per questo il gip capitolino Giovanni Giorgianni, su richiesta della Procura, ha...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Stadio della Roma - Parnasi “ho pagato tutti i partiti” (29 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Stadio della Roma, rivelazioni shock di Parnasi: "Soldi a tutti i partiti". Europa League, storica vittoria per San Marino (29 giugno 2018)(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 05:10:00 GMT)

Roma - intascava la tassa di soggiorno del Plaza : sequestrati 2 milioni di euro al padre della compagna del premier Conte : Aveva intascato la tassa di soggiorno per quattro anni, dal 2014 al 2018, invece di versarla al Comune di Roma. Per un totale di 2 milioni di euro, somma che oggi il gip Giovanni Giorgianni, su richiesta della procura, ha provveduto a sequestrare a Cesare Paladino. L’uomo, accusato di peculato, è amministratore unico della società che gestisce il Grand Hotel Plaza, struttura a 4 stelle nella centralissima via del Corso. La figlia di ...

Roma - hotel di lusso del centro evade tassa di soggiorno per oltre 2 milioni : Le attività di controllo degli agenti del Nucleo antievasione ed antielusione fiscale del comando generale della polizia locale di Roma capitale hanno permesso di accertare nell'ultimo mese 4.500.000 ...