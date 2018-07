Roma | il 7 e 8 luglio a pranzo con gli animali del Bioparco

L’instore tour di Emma Muscat per Moments - da Roma a Lucca a luglio : i primi appuntamenti : Sono state annunciate le prime date dell'instore tour di Emma Muscat per l'album Moments, atteso con Warner Music per il prossimo 6 luglio. Proprio venerdì 6 luglio partirà anche l'instore tour promozionale, dalla città di Roma. Sarà la Discoteca Laziale ad accogliere Emma e i suoi fan alle ore 18.00 prima della tappa attesa alla Feltrinelli di Verona il 7 luglio alle ore 14.00. Lo stesso giorno, alle ore 17.00, Emma sarà a Brescia presso il ...

#ArenediRoma2018 Cinecittà Film Festival - 12-15 luglio - : ...Festival 2018 12 15 luglio *Parco degli acquedotti Ingresso gratuito GIOVEDÌ 12 >ARENA GRANDE< Incontro/dibattito Quale futuro per gli Studios di Cinecittà? Aggiornamenti sulle vertenze nel mondo ...

24 ORE - RAI 3/ Info streaming del film dal Romanzo di Greg Iles (oggi - 2 luglio 2018) : 24 ore su Rai 3: il film va in onda in prima serata. La regia è di Luis Mandoki, nel cast troviamo Kevin Bacon, Charlize Theron, Dakota Fenning e Stuart Townsend. (oggi, 2 luglio 2018)(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 19:40:00 GMT)

Piazza Affari apre luglio in retRomarcia - debacle per Recordati : Prima seduta del nuovo mese, che inaugura anche il secondo semestre, con vendite sui mercati complici i timori legati alle tensioni commerciali globali e il rischio crisi politica in Germania. Il ministro dell'Interno e leader della Csu, Horst Seehofer, è pronto a dimettersi perché contrario alla linea troppo "morbida" sulla questione migranti. Il mercato teme una ...

Steve Hackett il 4 luglio a Roma : Roma – Steve Hackett torna in Italia con un nuovo entusiasmante show, dopo i successi e i “sold out” dei tour del 2015, 2016 e 2017. Il leggendario chitarrista inglese aprirà il tour a Roma, il 4 luglio al Foro Italico (Centrale Live), per proseguire con altre quattro imperdibili date nel mese di luglio, prodotte da Musical Box 2.0 Promotion e Ventidieci: il 6 a Mirano, Venezia (Summer Festival), il 7 a Monforte d’Alba, Cuneo (Auditorium ...

Terremoto oggi a Modena/ INGV ultime scosse : sisma M 3.6 a Pievepelago in Emilia Romagna (1 luglio 2018) : Terremoto oggi a Modena, Emilia Romagna: ultime scosse INGV, sisma M 3.6 a Pievelago. No danni e feriti: sciame sismico a Pieve Torina, Macerata. Tutte le ultime notizie in tempo reale(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 10:12:00 GMT)

Twilight/ Su Italia 1 il primo capitolo della saga tratta dai Romanzi di Stephanie Meyer (oggi - 1 luglio 2018) : Twilight, Italia 1: stasera va in onda il primo capitolo della saga tratta dai romanzi di Stephanie Meyer. Nel cast troviamo Kristen Stewart e Robert Pattinson. (oggi, 1 luglio 2018)(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 09:44:00 GMT)

Roma - il 20 luglio a Frosinone amichevole contro l'Avellino : Prende forma il ritiro pre campionato della Roma. La squadra di Di Francesco si radunerà il 7 luglio a Trigoria e comincerà la preparazione in vista della prima giornata di campionato. Tredici giorni ...

Presentazione del libro ''Le trattative'' - Roma - 3 Luglio : Dove uomini e strutture di sicurezza dello Stato, pezzi dell'economia nazionale, massoneria fino ai vertici dello Stato cercarono di negare che con le mafie si era andati a patti. Una ricostruzione ...

Nuovi biglietti per i concerti di Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma del 6 e 8 luglio : prezzi e settori : Quando manca ormai meno di una settimana ai due eventi italiani dell'On The Run Tour II, su TicketOne arrivano nuove disponibilità di biglietti per il concerto di Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma. Per gli eventi italiani previsti nella tranche europea del tour negli stadi della coppia sono disponibili disponibili Nuovi biglietti in prevendita per settori che fino allo scorso mese risultavano esauriti. Tornati in tour con il seguito del ...

Sciopero a Roma : venerdì 6 luglio a rischio autobus e metro per 24 ore : Sciopero a Roma il 6 luglio prossimo. Un venerdì nero per gli utenti Atac e Roma Tpl che prenderanno autobus, tram e metro. Il trasporto pubblico, infatti, sarà a rischio per lo Sciopero di 24 ore ...

Le proposte dell'Estate Romana 2018 dal 29 giugno al 5 luglio : all'Ardeatino Torna la storica manifestazione I CONCERTI NEL PARCO , il festival multidisciplinare che dal 2 luglio al 1 agosto festeggia la sua XXVIII edizione con spettacoli di musica, danza, ...

Villa Ada - Roma incontra il mondo - la settimana 3-8 luglio : ... cantautore Romano tra i più apprezzati della scena indie contemporanea, apre martedì 3 luglio la settimana di concerti di Villa Ada Roma incontra il mondo. Si continua con la band culto GodSpeed You!...

Roma : da sabato 7 luglio interamente pedonalizzato tratto via del Corso : Raggi: pedonalizzazione si aggiunge a sostegno mobilità sostenibile Roma – Di seguito la nota diramata dal Comune di Roma. Meno traffico, maggior sicurezza per il Centro Storico e più aree dedicate alla mobilità dolce. Da sabato 7 luglio sarà interamente pedonalizzato il tratto di Via del Corso, da Largo Goldoni a Via delle Convertite. Il provvedimento consentirà la piena fruibilità della strada da parte di cittadini e turisti. Nella zona ...