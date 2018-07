Roma | Calenda blinda Juan Jesus | ' Non c' è la volontà di cambiare squadra'

Il Tavolo Calenda per Roma adesso si chiama Tavolo Di Maio : Roma. Da un lato c’è la sindaca, sempre più in crisi di consensi e perfino, talvolta, di nervi. Dall’altro un ministro dello Sviluppo economico che ha bisogno come il pane di cose più o meno futuribili da poter annunciare, nel perenne affanno d’inseguire Salvini, e mille preoccupazioni per la giunta

Calenda : «Raggi impreparata - mai nulla di peggio. Da Roma partirà la rinascita del Pd» : ... 'Virginia, famo sto stadio con le torri' Alla domanda se possa essere lui l'eventuale candidato sindaco di Roma per il Pd, Calenda risponde che 'mi piace la politica industriale, internazionale ed ...

Un calendario denso di eventi per la stagione estiva al Teatro Centrale di piazza Roma. : Un calendario denso di eventi per la stagione estiva al Teatro Centrale di piazza Roma. «L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è arricchire l'offerta di spettacoli estivi con proposte di alta qualità presentate dall'ampio circuito di compagnie locali» , ha affermato il sindaco Paola Massidda. Una di queste è senza dubbio "La Clessidra Teatro" di Anna ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da venerdì 1 a domenica 3 giugno Roma ospiterà il primo Grand Prix di Taekwondo della stagione. Si tratta di uno dei tornei internazionali più importanti dell’anno, con i migliori atleti al mondo che si sfideranno per un prestigioso successo. Saranno presenti 255 atleti da 51 differenti nazioni che gareggeranno nelle otto categorie olimpiche. L’Italia potrà contare su una squadra con diversi talenti e punterà in particolare su Vito Dell’Aquila ...

Calcio - Europei 2020 : date - calendario - programma - orari. Rassegna itinerante - primo match a Roma! Finali a Wembley : Gli Europei 2020 di Calcio saranno itineranti, non si svolgeranno esclusivamente in una Nazione ma saranno più Stati a ospitare la Rassegna continentale che sarà dunque itinerante per la prima volta nella storia. A ospitare l’evento saranno dunque 12 Paesi, nessuna squadra sarà qualificata di diritto. La UEFA ha ufficializzato il calendario e per l’Italia c’è una buona notizia: il torneo inizierà infatti allo Stadio Olimpico di ...

Stoccata di Calenda a Raggi su Roma : «Non si modernizza con capre e giraffe» : Il ministro uscente dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, torna ad attaccare Virginia Raggi. «Io sindaco? No. Ho già smentito all'epoca, non ho fatto il Tavolo per Roma per...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Gli Internazionali d’Italia 2018 si disputeranno dal 13 al 20 maggio. Il torneo di tennis più importante nel nostro Paese si svolgerà come da tradizione al Foro Italico della Capitale: sulla terra rossa si sfideranno i migliori giocatori del mondo, desiderosi di alzare al cielo uno dei trofei più ambiti del circuito. Lo spettacolo sarà assicurato, ci aspetta una grande settimana di partite emozionanti ed entusiasmanti. Rafael Nadal è il ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv. Tutte le date : Si alza il sipario sugli Internazionali d’Italia di tennis: iniziano oggi infatti le fasi finali delle prequalificazioni, tornei che da mesi si sono svolti su tutto lo Stivale ed aperti a tutti i tesserati FIT, che mettono in palio una wild card per il tabellone principale e quattro per il tabellone cadetto, quello delle qualificazioni. Le prequalificazioni si concluderanno giovedì 10, giorno in cui prenderanno il via proprio i tabelloni ...