Roma | armati di accetta rapinava esercizi | in manette due uomini

(Di martedì 3 luglio 2018): 4 rapine effettuate con stesso modus operandi– Così recita il comunicato rilasciato dal Comando Provinciale Carabinieri di. Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ordinanza emessa dal Gip del Tribunale disu richiesta della locale Procura della Repubblica – Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti -. Nei confronti di un uomo di 33 anni. Di nazionalità italiana e domiciliato a Pomezia (Rm). Già detenuto presso la Casa Circondariale di Velletri per pregressi reati di rapina a mano armata e porto illegale di armi. Il malvivente è ritenuto responsabile di 4 rapine. Tutte commesse lo scorso mese di maggio. Ai danni di alcune farmacie e profumerie site in diverse zone della città di. L’uomo entrava nelle farmacie armato di. ...