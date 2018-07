Roma | anziani occupano centro ricreativo inagibile

Roma - nonni occupano centro anziani : ANSA, - Roma, 3 LUG - Stanchi di aspettare che la burocrazia facesse il suo corso, un nutrito gruppo di anziani ha forzato i lucchetti e ha occupato il centro anziani che il XV Municipio di Roma aveva ...

Un gruppo di anziani ha occupato un centro anziani di Roma : È l'unico punto di ritrovo del quartiere, ma il comune l'aveva dichiarato inagibile: gli iscritti hanno provato a ristrutturarlo a spese loro, poi se lo sono ripreso The post Un gruppo di anziani ha occupato un centro anziani di Roma appeared first on Il Post.

Roma - le ladre rom che adescavano gli anziani per rapinarli : Gli agenti della squadra mobile di Roma hanno arrestato due donne di origine sinti, che adescavano gli anziani per strada, per poi narcotizzarli e rapinarli.Le zone prese di mira dalle giovani sarebbero state Tuscolano, Appio e Sant'Ippolito, dove le due avrebbero messo in atto cinque colpi, nel corso del 2017. Il modus operandi era sempre lo stesso: entravano negli appartamenti degli anziani, con la scusa di assisterli, fargli compagnia o ...

Roma : Rapine ad anziani - arrestate due donne : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile hanno arrestato due donne di origine sinti della provincia di Latina. Madre e figlia, entrambe di fatto residenti ad Aprilia. Il motivo è da ricercarsi nei numerosi episodi di Rapine aggravate in abitazione, avvenute a Roma lo scorso anno. Le indagini sono scaturite da una serie di truffe ad anziani. Queste, consumate con precise modalità, si sono tramutate in vere e proprie ...

Portierato sociale : a Roma al via un aiuto per gli anziani soli : Roma, , askanews, - La vita può essere inumana nelle grandi città, soprattutto per gli anziani soli. Riparare una tapparella o uno sciacquone, sbloccare una porta, ma anche ritirare una pratica; ...

A Roma bus 'anziani' - età media 11 anni : Un parco mezzi da 2.246 tra autobus e tram , con un'età media per i primi di 11,6 anni di età e per i secondi di 32,5 anni . E' quanto emerge dai dati del bilancio Atac, l'azienda di trasporto ...