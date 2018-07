Ritorno dell' inflazione | sfruttare al meglio paura e incertezza

Il Ritorno della polio in Papua Nuova Guinea : Nel mondo, grazie alle campagne vaccinali, i casi di polio sono diminuiti del 99% in 30 anni. Nel 1988 risultarono contagiate circa 350.000 persone in 125 Paesi del mondo: 29 anni dopo, nel 2017, i ...

Softball - Serie A1 : i risultati della nona giornata - quarta di Ritorno. Perdono una partita le seconde dei due gironi Caronno e Forlì : Si è completata nello scorso weekend la nona giornata, nonché quarta del girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di Softball. La giornata ha visto soffrire particolarmente le formazioni più quotate: sia Bollate che Bussolengo hanno avuto le loro difficoltà, mentre la Sestese è riuscita a conquistare una vittoria contro Forlì. GIRONE A Collecchio-Saronno Collecchio vince entrambe le partite. La prima, più combattuta, vede le ...

Decreto dignità - Boccia (Confindustria) : “No ad aumento dei costi dei contratti a termine e al Ritorno delle causali” : Aumentare il costo dei contratti a termine “è un errore perché l’occupazione non si genera irrigidendo le regole. Sono solo elementi formali che non porteranno alcuna positività, compresa anche l’idea sulle causali. E bella la forma ma la sostanza non la vediamo”. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha commentato così i contenuti della bozza del Decreto dignità preannunciato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi ...

Rivelato il titolo della première di Arrow 7 : la data di Ritorno sul set e tutti i dettagli sull’episodio : Poche ore fa è stato Rivelato il titolo della première di Arrow 7 e i fan non potevano avere risveglio migliore di questo. Mentre Mediaset Premium ha ripreso a mandare in onda gli ultimi episodi della sesta stagione (dal 13esimo fino al gran finale), negli Usa tutto è pronto per mettere insieme la settimana (e forse ultima) stagione della serie con Stephen Amell quella che ha fatto da apripista a tutti gli altri show dell'universo DC o meglio ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Talento - grinta e il Ritorno di Daniel Hackett : L’Italia è pronta per scendere in campo. Giovedì sera a Trieste, ci sarà la prima partita dell’ultimo doppio impegno di questa fase delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Gli azzurri dovranno vedersela con la Croazia prima e con l’Olanda poi, ultime due sfide del girone. Il passaggio al turno successivo non è in discussione, ma i risultati conteranno anche nella fase successiva, per cui è importante tenere alta la ...

MasterChef All Stars - il Ritorno della milanese Paola Galloni : Milano, 26 giugno 2018 - Gradita sorpresa per gli appassionati di MasterChef , che a dicembre su Sky Uno, potranno godersi una sfida tra i 16 tra i più talentuosi protagonisti di tutte le edizioni ...

Softball - Serie A1 : i risultati dell’ottava giornata - terza di Ritorno. Bussolengo e Bollate ancora in marcia solitaria : Si è disputata nel weekend l’ottava giornata, terza del girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di Softball. A differenza della settimana scorsa, non si è verificata nessuna reale sorpresa per quanto riguarda l’alta classifica. Nel girone A, Bollate continua a marciare indisturbata e imbattuta (è a quota 16 vittorie e 0 sconfitte); nel girone B, Bussolengo ricomincia a marciare spedita dopo la prima sconfitta occorsa ...

Modena - il Ritorno della baby gang - subito fermati : Due scippi e la rapina violenta alla Sacca: due erano scappati dalla comunità per unirsi a uno dei capi

Solftball - i risultati della terza giornata di Ritorno : Tutti i risultati della terza giornata di ritorno del campionato italiano di softball L’unico pareggio della terza giornata di ritorno arriva dalla sfida della domenica tra Sestese e Tecnolaser Europa Pianoro. Un pareggio che mantiene inalterate le gerarchie di metà classifica nel girone B, mentre sembra non ci siano speranze, per le avversarie, nel tentativo di fermare la marcia dell’MKF Bollate. La squadra milanese prosegue nel suo cammino ...

Only You delle Little Mix con Cheat Codes - il nuovo singolo per il Ritorno in musica della girl band : audio - testo e traduzione : Only You delle Little Mix è il nuovo singolo in collaborazione con Cheat Codes, disponibile da venerdì 22 giugno negli store digitali e su tutte le piattaforme streaming. Si tratta di un brano tipicamente estivo, che sarà contenuto in una compilation speciale della discoteca Ministry Of Sound dal 6 luglio. La girl band inglese torna sulla scena discografica internazionale dopo alcuni mesi di riposo, a seguito del progetto Glory Days che le ha ...

Rosenberg - Usa rischiano Ritorno della stagflazione : Secondo David Rosenberg, chief economist di strategist di Gluskin Sheff & Associates, l'economia americana sarebbe prossima a sperimentare una recessione unita ad elevata inflazione: 'I cicli finiscono e sapete come? Perché la Fed ci mette un proiettile in fronte', ha dichiarato alla ...

Mtv : il Ritorno dell’anticonformista «Daria» e altri reboot anni ’90 : Una piccoletta con gli occhiali, cinica e anticonformista. Quando Daria, in origine contraltare arguto di Beavis and Butt-head, ha fatto il proprio debutto su Mtv, ha segnato un precedente. Perché negli anni Novanta – gli anni del pop, delle boyband e della moda eclettica – si è capito che un’alternativa, seppur dark e nerd, era possibile. E pure di gran effetto. LEGGI ANCHECaro millennial, ti spiego chi erano Holly e Benji, i due ...

Tra corruzione e burocrazia : dalla cultura del sospetto al Ritorno della buona fede : Ieri la Guardia di Finanza, in occasione del 224 anniversario della fondazione del corpo, ha curato il report annuale delle molteplici furbizie criminali che deteriorano il pubblico erario. Le cifre snocciolate dal Comandante Generale della GdF non hanno riguardato solo la "classica" evasione fiscale, tradizionale campo di intervento delle Fiamme Gialle, ma anche altre forme di infedeltà più o meno articolate che vanno dalle false ...

Casaleggio Associati - Ritorno all’utile nel 2017 “grazie al rilancio delle attività di consulenza” : La Casaleggio Associati rivede l’utile nel 2017 e e vede rosa per il 2018. La società di consulenza per le strategie digitali fondata da Gianroberto Casaleggio e attualmente guidata dal figlio Davide, ha archiviato l’ultimo esercizio con un utile netto di 20.480 euro contro la perdita di 48.153 euro del 2016, a fronte di 1,17 milioni di ricavi in miglioramento rispetto ai 975mila euro dell’anno prima. “Il risultato è stato ...