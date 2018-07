Ritorno dell' inflazione | come investire in un contesto di paura e incertezza

Sui contratti a termine pesa il Ritorno della causale : Le norme sui contratti a termine e sui contratti di somministrazione contenute nel decreto «dignità» voluto da Luigi Di Maio potrebbero causare un danno rilevante al nostro mercato del lavoro, già afflitto da molti mali. È giusto - anzi, doveroso - preoccuparsi di contrastare l’eccessiva precarizzazione dei rapporti di lavoro; ma non si può pensare di iniziare colpendo gli obiettivi sbagliati...

T. Rowe Price : Ritorno dell'inflazione - sfruttare al meglio paura e incertezza : Dovremmo preoccuparci per l'inflazione? L'anno scorso l'inflazione è rimasta stranamente al di sotto delle aspettative, consentendo alle Banche centrali di mantenere una politica monetaria ...

Per Fabrizio Daverio nei contratti a termine la reintroduzione della 'causale' è un Ritorno al passato : Non si può ingabbiare il lavoro a termine, essenziale per un'economia contemporanea. Le aziende ricorrono ai contratti a termine per evidenti ragioni di flessibilità, quando ritengono che determinate ...

Il Ritorno della polio in Papua Nuova Guinea : Nel mondo, grazie alle campagne vaccinali, i casi di polio sono diminuiti del 99% in 30 anni. Nel 1988 risultarono contagiate circa 350.000 persone in 125 Paesi del mondo: 29 anni dopo, nel 2017, i ...

Softball - Serie A1 : i risultati della nona giornata - quarta di Ritorno. Perdono una partita le seconde dei due gironi Caronno e Forlì : Si è completata nello scorso weekend la nona giornata, nonché quarta del girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di Softball. La giornata ha visto soffrire particolarmente le formazioni più quotate: sia Bollate che Bussolengo hanno avuto le loro difficoltà, mentre la Sestese è riuscita a conquistare una vittoria contro Forlì. GIRONE A Collecchio-Saronno Collecchio vince entrambe le partite. La prima, più combattuta, vede le ...

Decreto dignità - Boccia (Confindustria) : “No ad aumento dei costi dei contratti a termine e al Ritorno delle causali” : Aumentare il costo dei contratti a termine “è un errore perché l’occupazione non si genera irrigidendo le regole. Sono solo elementi formali che non porteranno alcuna positività, compresa anche l’idea sulle causali. E bella la forma ma la sostanza non la vediamo”. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha commentato così i contenuti della bozza del Decreto dignità preannunciato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi ...

Rivelato il titolo della première di Arrow 7 : la data di Ritorno sul set e tutti i dettagli sull’episodio : Poche ore fa è stato Rivelato il titolo della première di Arrow 7 e i fan non potevano avere risveglio migliore di questo. Mentre Mediaset Premium ha ripreso a mandare in onda gli ultimi episodi della sesta stagione (dal 13esimo fino al gran finale), negli Usa tutto è pronto per mettere insieme la settimana (e forse ultima) stagione della serie con Stephen Amell quella che ha fatto da apripista a tutti gli altri show dell'universo DC o meglio ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Talento - grinta e il Ritorno di Daniel Hackett : L’Italia è pronta per scendere in campo. Giovedì sera a Trieste, ci sarà la prima partita dell’ultimo doppio impegno di questa fase delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Gli azzurri dovranno vedersela con la Croazia prima e con l’Olanda poi, ultime due sfide del girone. Il passaggio al turno successivo non è in discussione, ma i risultati conteranno anche nella fase successiva, per cui è importante tenere alta la ...

MasterChef All Stars - il Ritorno della milanese Paola Galloni : Milano, 26 giugno 2018 - Gradita sorpresa per gli appassionati di MasterChef , che a dicembre su Sky Uno, potranno godersi una sfida tra i 16 tra i più talentuosi protagonisti di tutte le edizioni ...

Softball - Serie A1 : i risultati dell’ottava giornata - terza di Ritorno. Bussolengo e Bollate ancora in marcia solitaria : Si è disputata nel weekend l’ottava giornata, terza del girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di Softball. A differenza della settimana scorsa, non si è verificata nessuna reale sorpresa per quanto riguarda l’alta classifica. Nel girone A, Bollate continua a marciare indisturbata e imbattuta (è a quota 16 vittorie e 0 sconfitte); nel girone B, Bussolengo ricomincia a marciare spedita dopo la prima sconfitta occorsa ...

Modena - il Ritorno della baby gang - subito fermati : Due scippi e la rapina violenta alla Sacca: due erano scappati dalla comunità per unirsi a uno dei capi