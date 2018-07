Rissa nel Pavese | 9 denunciati

NBA Finals – Tensione nel finale di gara-1! Draymond Green provoca - Tristan Thompson gli tira la palla in faccia : è Rissa [VIDEO] : Momenti di Tensione nei secondi finali di gara-1 fra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers: Thompson e Green vengono alle mani Attimi di grande Tensione nei secondi finali di gara-1 delle Finals NBA. Dopo un pazzesco finale dei tempi regolamentari, deciso da un errore di J.R. Smith sul 107 pari, la partita si è decisa all’overtime. Nei supplementari gli Warriors hanno avuto la meglio, chiudendo sul 124-114. Nei secondi finali ...

NBA Finals : l'espulsione di Tristan Thompson e la Rissa nel finale con Draymond Green : La frustrazione al termine di una partita così combattuta è un sentimento noto a chiunque, chiaro, evidente e che non necessita di particolari spiegazioni. Essere a un passo dall'impresa, vederla ...

Rissa Rudiger-Kimmich : aria tesa nel ritiro della Germania [FOTO] : Rudiger-Kimmich, uno scontro di gioco si è trasformato in baruffa durante l’allenamento della Germania in vista del Mondiale russo Rissa Rudiger-Kimmich, il ritiro della Germania si accende. I due calciatori convocati da Loew, sono venuti alle mani durante l’allenamento odierno, divisi solo da Klose, uomo dello staff tedesco. Un intervento duro di Rudiger non è stato particolarmente gradito da Kimmich, il quale ha reagito. I due sono ...

“Fermiii!”. È Rissa al Grande Fratello : Filippo Contri perde il controllo ed è panico. Caos totale nella Casa : tra gli inquilini volano insulti e si alzano le mani. Il video choc : Le polemiche sull’eccesso di trash, il ritiro degli sponsor, le critiche della critica vengono presto archiviate dal telecomando che decreta ancora un successo per il Grande Fratello 15 condotto da Barbara D’Urso. L’ultima puntata del reality ha infatti registrato ascolti record (il 24,9% di share) e anche la diretta su Mediaset Premium continua ad andare alla Grande. Il trash piace, si sa, e accostato a personaggi come ...

Ecco l'eliminato di domani al GF 2018! Tutte le anticipazioni sulla Rissa nella notte e sulla bestemmia! Provvedimenti in arrivo : Anche domani martedì 8 maggio sarà una puntata piena al Grande Fratello 2018: verrà eliminato Luigi Favoloso molto probabilmente, ma non escluderemmo il colpo di scena Aida Nizar eliminata. E poi tantissimi argomenti da trattare: oltre alla crisi nella coppia, o presunta tale, Filippo e Lucia, c'è stato finalmente il bacio tra Matteo e Alessia! I due si sono avvicinati piano piano e sabato notte si sono abbandonati all'istinto, scambiandosi il ...

GF 2018 - è Rissa nella notte : Simone Coccia Colaiuta e Luigi Favoloso litigano davanti a tutti : Non trova pace questo Grande Fratello 2018: ci sarebbe stata una rissa, o comunque un gorte litigio, nella notte tra Luigi Favoloso e Simone Coccia Colaiuta, ma essendo successo tutto di notte, per l'appunto, non possiamo avere la certezza che siano arrivati a uno scontro fisico o meno. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la diretta del Grande Fratello dovrebbe andare in onda ventiquattro ore su ventiquattro e ne siamo sempre più convinti dopo ...

Un'altra Rissa al Grande Fratello 2018 : parole forti - insulti e offese nella notte. Punizioni esemplari in puntata : Non trova pace questo Grande Fratello 2018: ci sarebbe stata una rissa nella notte tra Luigi Favoloso e Simone Coccia Colaiuta, ma essendo successo tutto di notte, per l'appunto, non possiamo avere la certezza che siano arrivati a uno scontro fisico o meno. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la diretta del Grande Fratello dovrebbe andare in onda ventiquattro ore su ventiquattro e ne siamo sempre più convinti dopo che proprio di notte accadono i ...

Grande Fratello - Rissa nella notte tra Simone Coccia e Luigi Favoloso? «Non eravamo in diretta - quindi niente squalifica» : Su Leggo.it le ultime novità sul Grande Fratello. A pochi giorni dalla squalifica di Baye Dame, un altro "fattaccio" potrebbe essere accaduto nella Casa. Sul web...

Grande Fratello - Rissa nella notte tra Luigi Favoloso e Simone Coccia? «Non eravamo in diretta - quindi niente squalifica» : A pochi giorni dalla squalifica di Baye Dame, un altro "fattaccio" potrebbe essere accaduto nella Casa. Sul web circolerebbero voci riguardanti una presunta rissa scattata nella notte fra Luigi Favoloso e Simone Coccia. Ma ancora non ci sarebbe certezza sull'accaduto, perché la lite sarebbe avvenuta dopo le due del mattino, quando viene staccata la diretta.--Stando alle ricostruzioni che spunterebbero in Rete, dopo una presunta serata "alcolica" ...

Simone Coccia conferma la Rissa nella notte del GF 15 : “Aspetto lunedì” : Simone Coccia ha confermato la rissa avvenuta nella notte del GF 15 all’amico Alberto Mezzetti. I due concorrenti sono sempre più uniti e isolati dal resto del gruppo, soprattutto in base all’aggressione avvenuta nella notta di venerdì al GF 15. Il tutto sarebbe partito da alcune affermazioni fatte da Luigi Favoloso verso la fidanzata di Simone Coccia, che ha deciso di non reagire e di lasciare che la personalità del concorrente ...

“Solo casini”. Gf - Rissa sfiorata tra Luigi e Simone Coccia Colaiuta. Notte da delirio nella casa di Cinecittà : Favoloso beve - insulta Stefania Pezzopane ed è caos totale : Non si placano le tensioni al “Grande Fratello”. Dopo l’aggressione verbale di Baye Dame ad Aida Nizar, che è costata la squalifica al ragazzo italo-senegalese, ieri sera si sarebbero aperti due nuovi “fronti di guerra”: il primo vede schierati Luigi Mario Favoloso contro Alberto Mezzetti alias il Tarzan di Viterbo, mentre il secondo (ancora da confermare) lo stesso Favoloso ma stavolta coinvolto in una ...