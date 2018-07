Rinasce il Circolo 'Ondina' : sul Tevere sport - benessere - attività sociali : Roma, 3 lug. - (AdnKronos) - Rinasce "Ondina", lo storico Circolo romano sul Tevere nato nel 1935 come dopolavoro per i dipendenti dell’Ina (l’Istituto Nazionale Assicurazioni), che Generali Italia restituisce alla città riportando a nuova vita una porzione del Lungo Tevere , nel tratto compreso tra p

Rinasce il Circolo ‘Ondina’ : sul Tevere sport - benessere - attività sociali : Roma, 3 lug. – (AdnKronos) – Rinasce “Ondina”, lo storico Circolo romano sul Tevere nato nel 1935 come dopolavoro per i dipendenti dell’Ina (l’Istituto Nazionale Assicurazioni), che Generali Italia restituisce alla città riportando a nuova vita una porzione del LungoTevere, nel tratto compreso tra ponte Risorgimento e ponte Matteotti. Riqualificati, secondo criteri di sostenibilità e in armonia con la ...