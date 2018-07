Rimodulazione Fastweb : Aumenti Da 3 A 5 Euro Per Alcune Offerte : Fastweb aumenta il canone per Alcune Offerte di Rete fissa. L’operatore ha deciso di rimodulare Alcune Offerte dal 1 Agosto 2018: gli Aumenti vanno da 3 ai 5€ Rimodulazione Fastweb Offerte linea fissa Brutte notizie per i clienti Fastweb. L’azienda aumenta di (almeno) 4 Euro al mese Alcune vecchie Offerte ADSL e fibra. A breve, dunque, Alcune Offerte […]