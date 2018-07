Rimini | teneva segregate moglie e figlia in garage | denunciato tunisino

Blastingnews

(Di martedì 3 luglio 2018) Ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri dihannoundi 38 anni di cui non sono state rese note le generalità, residente nella città romagnola. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, avrebbe infatti tenutolae lanel piccolodella propria abitazione. Una vicenda agghiacchiante che ha avuto inizio circa sei anni fa. Alla fine la donna, 34 anni, stanca delle continue sevizie ed umiliazioni, ha trovato la forza di rivolgersi ai militari dell'Arma, denunciando il coniuge. Le continue vessazioni I continui maltrattamenti da parte del nordafricano nei confronti della propria famiglia sarebbero iniziati sei anni fa. Il presunto colpevole, un disoccupato domiciliato in un residence sul lungomare di, da tempo avrebbe picchiato e sottoposto a vessazioni i componenti della sua famiglia. Questa vicenda ...