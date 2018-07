Rifiuti | Trizzino M5S | chiesto a ministero monitoraggio costante crisi Sicilia

liberoquotidiano

: All'Ars le norme proposte dai grillini finiscono nel ddl rifiuti del governo - LiveSicilia : All'Ars le norme proposte dai grillini finiscono nel ddl rifiuti del governo - PolitSiciliana : Rifiuti. Trizzino (M5S): “Governo non voleva portarli fuori dalla Sicilia ? Dica chi li prende”… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - "Il ddl del governo approvato in commissione Ambiente non risolve il caosin atto inche ricade su Musumeci, in base ai poteri speciali concessi dal governo Gentiloni. Siamo in contatto con il ministro per l'Ambiente Sergio Costa al quale abbiamo