Ricoverato in ospedale strangola e uccide paziente | è successo a Caserta

Rovigo - zanzare infette : 58enne contagiato dalla febbre del Nilo Ricoverato in ospedale : Paura in tutto il Veneto per il ritorno delle zanzare portatrici del virus della febbre del Nilo [VIDEO] West Nile. La zanzara, responsabile della trasmissione dell'infezione, ha colpito un uomo di Rovigo di 58 anni, ricoverato in ospedale nel reparto Malattie Infettive. Il paziente è stato colpito da un'encefalite causata dalla forma grave della malattia neuro-invasiva. Molte le zone venete interessate dal problema e, per il momento, solo le ...

Malore per Toto Cutugno - Ricoverato in ospedale : Malore per Toto Cutugno: il cantante ha dovuto annullare un concerto gratuito previsto da mesi a Seraigne, in Belgio, il 30 giugno. La notizia è stata inizialmente divulgata dall’assessore allo sport e alla cultura della cittadina, che parlava di “Malore cardiaco” per il quale sarebbe stato ricoverato all’ospedale di Liegi: lo staff ha però successivamente precisato che non si è trattato di un problema cardiaco, ...

Marco Carta Ricoverato in ospedale ma tranquillizza i fan : Dopo tre giorni di silenzio social, Marco Carta è riapparso sul web con una foto che ha allarmato i fan del suo grande World Paper: con una flebo nel braccio, infatti, il cantante tramite un lungo post ha fatto sapere di essere stato ricoverato in ospedale per alcuni accertamenti. “Sto bene – ha scritto l’artista sardo senza svelare i motivi del pit stop d’emergenza – Ho avuto un imprevisto e momentaneamente non ...

Marco Carta Ricoverato in ospedale : “Ci vorrà tempo per rimettermi” : Marco Carta è ricoverato in ospedale. La notizia è stata data dallo stesso cantante, che ha voluto spiegare la sua assenza dai social e tranquillizzare – in parte- i fan. L’ex vincitore di Amici e Sanremo ha postato una foto del braccio attaccato alla flebo, corredato da una lunga didascalia a lato: La mia assenza sui social stava diventando più chiassosa del silenzio stesso ed era inutile negare, siete la mia famiglia e con voi ...

Mondiali Russia 2018 - Farfan Ricoverato in ospedale : ecco cosa è successo : L’attaccante Jefferson Farfan, che ha subito un trauma cranico durante l’allenamento della nazionale di calcio del Perù sabato a Mosca, starà un mese senza giocare, come ha assicurato la stampa del suo paese. Farfan, che continua ad essere ricoverato in una clinica nella capitale russa, non solo non potrà giocare martedì contro l’Australia, nel saluto della sua nazionale al Mondiale 2018, ma non potrà neanche recarsi con i suoi compagni a Sochi, ...

Andreas Muller Ricoverato in ospedale - paura per il ballerino di Amici : Andreas Muller il ballerino professionista di Amici, che ha trionfato l’anno scorso nel talent di Maria de Filippi, è in ospedale. ricoverato per forti dolori alla pancia e febbre alta fa sapere: E’ dura ma vincerò. Andreas Muller, problemi di salute per il ballerino di Amici Tanta paura per l’ex allievo del talent di Queen Mary. Andreas che, dopo alterne vicissitudini- l’anno prima ancora, si era infortunato ad un braccio e aveva dovuto ...

“Vivo un incubo”. Dramma per il protagonista di Amici : Ricoverato in ospedale : Solo pochi giorni fa è finito in ospedale uno dei protagonisti di Amici di Maria De Filippi. È il ballerino Marcello Sacchetta che, come raccontato via social dalla collega e fidanzata Giulia Pauselli, è stato ricoverato a causa di un problema al menisco. Giulia precisa anche che il compagno ha ballato durante la finale del talent andata in onda lo scorso 11 giugno, nonostante avesse già problemi di salute. “Super poteri non ...

BLINK-182 / Il batterista Travis Barker Ricoverato in ospedale : tour rimandato a data da destinarsi : tour sospeso e rimandato a data da destinarsi per i BLINK-182 a causa del nuovo ricovero in ospedale del batterista Travis Barker: le cause dei problemi di salute.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 09:17:00 GMT)

CRISTIANO DE ANDRÈ IN OSPEDALE/ Ricoverato - cancellato il concerto del 29 luglio a Udine : CRISTIANO De André cancella il concerto che doveva tenere il 29 luglio in provincia di Udine per una operazione alle corde vocali che gli costerà un lungo periodo di convalescenza(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 13:42:00 GMT)