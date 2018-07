Ricostruzione Centro Storico | avviata sinegia su sicurezza tra Taranto e L' Aquila

La Ricostruzione nel Centro Italia - tra problematiche - metodi - tecnologie : ulteriori manifestazioni e note su rischio sismico e prevenzione : di Alessandro Martelli* – La prima attività della Commissione «Sismica – glis» dell’ANTEL è stata l’organizzazione del seminario «La ricostruzione nel Centro Italia . problematiche , metodi , tecnologie », tenutosi a Roma lo scorso 18 maggio. Il 29 giugno, in occasione della prossima riunione dei soci della commissione, si deciderà in merito ad una nuova manifestazione, che dovrebbe tenersi a Firenze e riguardare la protezione sismica del ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “A Conte chiederò lo snellimento delle procedure per la Ricostruzione” : “Ho avuto conferma che il premier Conte lunedì ci farà visita ad Amatrice“: lo ha confermato all’ANSA Filippo Palombini, sindaco facente funzione di Amatrice (Rieti). “I temi di cui parleremo sono quelli sul tavolo in questi giorni: lo snellimento delle procedure per la ricostruzione, i villaggi temporanei per i non residenti, la sistemazione delle aree Sae, la viabilità, il sostegno e il rilancio ...