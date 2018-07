Ricerche nel Po | trovato secondo corpo

Scomparsi nel Po - proseguono le Ricerche : ANSA, - BOLOGNA, 2 LUG - Sono proseguite senza esito per tutto il giorno nel Parmense le ricerche dei due 17enni dispersi nelle acque del Po a Coltaro, dove erano andati ieri a fare il bagno insieme a ...

Thailandia - non piove più : accelerano le Ricerche dei ragazzi nella grotta : Grazie a una pausa delle piogge che ha fatto rallentare le inondazioni nel sistema di caverne, accelerano le ricerche per individuare i 12 ragazzi e il loro allenatore di calcio dispersi in una grotta in Thailandia da una settimana. Intanto, anche personale di polizia e militare australiano si è unito alle altre squadre di esperti di soccorso stranieri. La ricerca era andata a rilento, in gran parte a causa delle inondazioni e aveva impedito ai ...

Thailandia : militari Usa ed esperti partecipano a Ricerche nella grotta : Una squadra di ricerche e soccorso del Comando Usa del Pacifico e tre esperti sommozzatori britannici si sono uniti alle operazioni delle squadre thailandesi impegnate nella ricerca di un’intera squadra di calcio giovanile scomparsa dopo essersi addentrata con l’allenatore dentro una grotta nella provincia di Chiang Rai, mille chilometri a nord di Bangkok, allagata dalle incessanti piogge che colpiscono la regione. Nel darne notizia ...

Thailandia : Ricerche disperate per i giovani calciatori dispersi nella grotta Le foto : Mobilitata la Marina, ma i forti acquazzoni ostacolano i soccorsi e il livello dell’acqua nella grotta continua a salire. Si teme anche per la mancanza di ossigeno. Il re Vajiralongkorn ha espresso il suo sostegno alle famiglie dei ragazzi

Thailandia : continuano Ricerche 12 ragazzi nella grotta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Bambino scompare nel lago mentre faceva il bagno - Ricerche dei vigili del fuoco : ricerche nel lago di Roffia a San Miniato , Pisa, di un dodicenne anni di origine cinese. Al momento della scomparsa il Bambino stava facendo il bagno con alcuni coetanei. Sul posto insieme ai vigili ...

Donna scomparsa nel Varesotto - Ricerche in corso : Donna scomparsa nel Varesotto, ricerche in corso Donna scomparsa nel Varesotto, ricerche in corso Continua a leggere L'articolo Donna scomparsa nel Varesotto, ricerche in corso proviene da NewsGo.

Disperso nel Forlivese : in corso le Ricerche con due elicotteri : In corso le ricerche di un Disperso nei pressi di Monte Paolo di Dovadola (Forlì-Cesena): si tratta di una persona con problemi psichici di cui non si ha notizia da oltre 24 ore. Due elicotteri dell’Esercito, un NH90 e un AH90 del 7° reggimento aviazione “Vega” sono decollati ieri sera dall’aeroporto “Vassura” di Rimini per scandagliare la zona. L'articolo Disperso nel Forlivese: in corso le ricerche con due ...

Melzo - ragazza scomparsa : Ricerche nel canale. Un amico : 'L'ho lasciata con il fidanzato' : E' ancora mistero sulla sorte di Sara Luciani, la 21enne di Melzo, nel Milanese, scomparsa ormai da quattro giorni. Gli inquirenti hanno individuato una terza persona che la sera di venerdì scorso era ...