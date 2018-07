Ricerca | le idee innovative nascono al Contamination Lab dell’Università di Pisa

meteoweb.eu

(Di martedì 3 luglio 2018) Ha compiuto un anno ilLabdi, lo spazio fisico e virtuale con sede alle Benedettine che offre a studenti, dottorandi etori un ambiente stimolante per sviluppare progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale. La giornata è stata l’occasione per fare un bilancio di un’esperienza nata da un progetto finanziato dal Miur e sviluppato dall’Unità Servizi per il trasferimento tecnologicodi, con la collaborazione di Scuola IMT Alti Studi Lucca, Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore Sant’Anna di. Nell’occasione sono stati premiati i migliori progetti d’impresa sviluppati all’interno del CLab, selezionati tra sei finalisti da un’apposita commissione composta da esperti di innovazione e trasferimento tecnologico. Vincitori, a parimerito, sono risultati Palpreast, un dispositivo indossabile per l’autopalpazione ...