Resto al Sud | la prima App di un incentivo pubblico

Sud : Invitalia - avviate 800 imprese giovani con App ‘Resto al Sud’ : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Sono quasi 800, per la precisione 789, le domande presentate e accettate di giovani imprenditori under 36 del Sud che in soli 110 giorni lavorativi hanno ottenuto il via libera per avviare la loro impresa e godere dell’incentivo del governo gestito da Invitalia per un totale di investimenti di 52,3 MLN di euro. Sono i primi risultati della App ‘Resto al Sud’ operativa dal 15 gennaio di ...