Resident Evil 2 Remake è il re dei Game Critics Awards e dell' E3 2018

Resident Evil 2 : Bonus Pre-Order e Requisiti di Sistema : Capcom attraverso la pagina ufficiale di Resident Evil 2 su Steam, ha svelato sia i Bonus Pre-Ordine che i Requisti di Sistema e vogliamo condividerli con voi. Resident Evil 2 – I Bonus Pre-ordine Coloro che prenoteranno il gioco riceveranno: Arma deluxe: “Samurai Edge – Chris” Arma deluxe: “Samurai Edge – Jill” Resident Evil 2 / Biohazard Re:2 Wallpaper Pack Chi invece ...

Nel remake di Resident Evil 2 torneranno le modalità classiche "Fourth Survivor" e "Tofu" : Quando Capcom annunciò che tutte le modalità di gioco del classico Resident Evil 2 sarebbero tornate per il remake, non stava scherzando. Il produttore Yoshiaki Hirabayashi ha confermato in un'intervista con Trusted Reviews che entrambe le modalità Fourth Survivor e Tofu torneranno in Resident Evil 2 remake."Ovviamente! Sì! Entrambe le modalità Fourth Survivor e Tofu saranno incluse nel gioco", ha detto Hirabayashi. La modalità Fourth Survivor ...

