Renzi e la casa milionaria | Ho un ottimo stipendio

Tutta la verità sulla nuova casa di Matteo Renzi a Firenze : ecco le FOTO della villetta e le parole del Senatore : 1/7 FOTO di Pietro Masini / LaPresse ...

Pd - Renzi : “Cambio casa - ora guadagno di più”/ “Web pieno di spazzatura - chiederò risarcimento per fake news” : Renzi verso Assemblea Pd: “Ancora colpa mia?”. E sulla villa da 1,3 milioni di euro: “Serve il permesso del Fatto Quotidiano?”. Le ultime notizie sull'ex premier e segretario(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 19:08:00 GMT)

Renzi dice che non ha comprato ancora nessuna casa ma che adesso guadagna di più : Roma, 2 lug. , askanews, Matteo Renzi conferma l'intenzione di trasferirsi con la famiglia da Pontassieve a Firenze, ma ribadisce di non aver ancora acquistato alcuna casa nel capoluogo. Quando ...

M5s - Di Maio : “Sondaggi negativi? Noi trattati da inesperti - ma in 5 anni abbiamo mandato a casa Renzi e Berlusconi” : “La Lega è avanti a noi nei sondaggi? Credo vada bene così, perché questo schema ha sempre portato fortuna al Movimento: sottovalutati, trattati come inesperti e in cinque anni abbiamo mandato a casa tutti: Letta, Gentiloni, Renzi e Berlusconi”. Sono le parole del ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in merito ai sondaggi che vedono il Carroccio d’avanti, nell’intenzione di voto, al ...

Pd - Senaldi (Libero) vs Calenda : “Nuovo soggetto da Renzi a Pizzarotti? Metteteci anche il Papa…”. “Non ho detto Casapound e M5S” : A Omnibus (La7) Carlo Calenda parla della sua idea di una rinascita a sinistra: “Serve un soggetto ampio – spiega Calenda – che metta assieme non solo Gentiloni e Renzi, ma che abbracci la rete dei sindaci, Pizzarotti, Zingaretti, un pezzo di civismo, gente volenterosa…”. Gli risponde Pietro Senaldi di Libero, con una provocazione: “Sa di minestra riscaldata… mi sembra una proposta molto ampia, allora ...

Renzi contro Salvini : “Fa il bullo con migranti”/ Il ministro : “Italiani hanno risposto lasciandolo a casa” : Renzi contro Salvini: “Fa il bullo con i migranti. Non lascio morire la gente in mare, una vita umana vale più di un milione di like, piuttosto perdo voti”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 21:02:00 GMT)

Governo : Renzi - impeachment? Da Casaleggio associati a dissociati : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Sono passati dalla Casaleggio associati alla Casaleggio dissociati…”. Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e Mezzo sul fatto che stasera Luigi Di Maio ha frenato sull’impeachment a Sergio Mattarella. “Ci vuole uno specialista bravo per capire che ha in testa Di Maio”. L'articolo Governo: Renzi, impeachment? Da Casaleggio associati a dissociati sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Pd - Martina 'Fiducia a Cottarelli'. Renzi 'Battaglia casa per casa contro gli estremisti'. Franceschini 'Ora il partito sia unito' : ROMA. Prove di tregua nel partito democratico. L'emergenza istituzionale e politica spinge i leader dem a mostrarsi compatti. O almeno a mettere in campo degli sforzi. 'Abbiamo davanti ore, giorni, mesi, molto difficili', dice Dario Franceschini . Adesso serve un Pd unito. ...

Governo - Berlusconi : «Giustizialista» Renzi d’accordo : «Ora sono loro la casa» : I leader di Forza Italia e Partito democratico bocciano il Governo in gestazione. Per Berlusconi preoccupano le scelte sulla giustizia, per Renzi comunque durerà poco

La Confessione - Sallusti ospite di Peter Gomez : “Renzi mi disse : ‘Vengo sotto casa tua e ti spacco le gambe bastardo’” : “Ti spacco le gambe bastardo”. Così Matteo Renzi avrebbe apostrofato Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale. A ‘La Confessione’, venerdì 11 maggio alle 23 su Nove, il giornalista rivela nei dettagli a Peter Gomez la vera storia dell’alterco avuto con l’ex premier. “Lei ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da Matteo Renzi mentre era presidente del Consiglio, in cui lui le dice che se avesse continuato su una certa ...

CRISI DI GOVERNO/ Bernabè - il 'tecnico' amico di Carrai - Renzi - e Casaleggio sr : Alcuni insospettabili lavorano contro la soluzione della CRISI. Una resistenza travestita da desistenza, fatta d'acciaio rivestito di gomma.

CRISI DI GOVERNO/ Bernabè - il "tecnico" amico di Carrai (Renzi) e Casaleggio sr : Alcuni insospettabili lavorano contro la soluzione della CRISI. Una resistenza travestita da desistenza, fatta d'acciaio rivestito di gomma. Il ruolo di Gentiloni, Renzi e B. NICOLA BERTI(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ I poteri forti all'attacco nei vuoti di GOVERNO, di N. BertiBANCHE E POLITICA/ Il venerdì nero dei banchieri e i magistrati nell'Italia di mezzo, di N. Berti

