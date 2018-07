Renault chiude il 1° semestre con vendite in deciso aumento

economia.ilmessaggero

: Con i problemi di affidabilità e al pit stop la Renaul chiude la gara austriaca senza raccogliere punti iridati ??… - F1News_Marcuss : Con i problemi di affidabilità e al pit stop la Renaul chiude la gara austriaca senza raccogliere punti iridati ??… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Teleborsa, - Immatricolazioni in crescita per il grupponel primo: +5,8% a 389.221 unità per una quota di mercato pari al 27,2%. La casa d'auto francese si conferma così la leader del ...