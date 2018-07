Remember Me film stasera in tv 3 luglio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

Remember Me film in tv: scheda USCITO IL: 26 marzo 2010 GENERE: Drammatico, Sentimentale ANNO: 2010 REGIA: Allen Coulter CAST: Robert Pattinson, Emilie de Ravin, Pierce Brosnan, Chris Cooper, Lena Olin, Tate Ellington, Gregory Jbara, Wilmer Calderon, Amy Rosoff, Chris McKinney, Jon Trosky DURATA: 113 Minuti Remember Me in tv: trama Tyler è un giovane ribelle con una difficile situazione familiare: suo fratello si è suicidato e i suoi genitori hanno divorziato ed ha un difficile rapporto con suo padre. Si innamora di una ragazza ...