Regione Abruzzo | Pettinari | vergognosa sanatoria per case popolari occupate

Meteo Abruzzo : freddo anomalo - risveglio gelido nella Regione [DATI] : L’aria fresca e instabile dai quadranti settentrionali ha causato un calo delle temperature notturne in Abruzzo: sull’Appennino in alcune località la colonnina di mercurio ha toccato gli 0°C. L’Altopiano delle Cinque Miglia e Rocca di Mezzo hanno fatto registrare 0.9°C, Vallechiara di Pescasseroli 0.7°C. I dati sono stati registrati dall’Associazione Meteorologica Aquilana “AQ Caput Frigoris” che da anni ...

Cultura : Abruzzo seconda Regione per crescita di valore aggiunto e occupazione : ... la ricchezza prodotta dalla filiera è cresciuta nel 2017 del 5,9%, più del triplo di quanto complessivamente registrato a livello di intera economia , +1,9%, . Anche in termini di occupazione emerge ...

Abruzzo - prevenzione valanghe : dalla Regione 2 milioni per i Prati di Tivo : “Due milioni di euro è il finanziamento programmato dalla Regione Abruzzo con il Masterplan, per far fronte ai fenomeni valanghivi a Prati di Tivo, in provincia di Teramo”. Andranno a finanziare un sistema di protezione del fenomeno affidandolo al soggetto attuatore, individuato nella Provincia di Teramo. Nel progetto è previsto un insieme di misure che vanno dal posizionamento di reti fisse e mobili all’installazione, nel ...

Olio : vertice in Regione - un sansificio per l'Abruzzo - Abruzzo in Video : ... legato pero' alla realizzazione di un sansificio adeguatamente funzionale alle attuali esigenze e a quelle connesse ad uno sviluppo del settore in una linea di economia circolare. Allo scopo, nei ...

Pescara - presentato in Regione il Festival Abruzzo dal Vivo : E' stato allestito un calendario che punta a far scoprire luoghi simbolo del nostro Abruzzo, attraverso un programma che prevede concerti, spettacoli, mostre e laboratori, anche per i più piccoli' . ...

Regione Abruzzo istituito l'Albo Unico Regionale per le Pro Loco : L'Aquila - Il Presidente Luciano D'Alfonso ha promulgato - lo scorso 22 maggio - la L.R. n° 9: 'Norme per la promozione ed il sostegno delle Pro Loco'. Il provvedimento, consultabile a breve sul BURAT (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo Telematico), entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. Molteplici le innovazioni contenute nel provvedimento Regionale di emanazione presidenziale. La ...

Abruzzo Regione "fragile" - Cresa - un residente su 5 a rischio povertà : L'Aquila - Una regione "fragile", nella quale "il gap nella distribuzione del reddito aumenta a svantaggio della frangia più povera della popolazione, un residente su cinque è a rischio di povertà, più di uno su dieci vive in una situazione di grave deprivazione materiale". A osservarlo è il presidente del Cresa, Lorenzo Santilli, commentando il report ABruzzESi relativo al focus sul benessere ...

La Procura accusa : "La Regione Abruzzo lasciò Rigopiano isolato" : Gli indagati "determinavano le condizioni per il totale isolamento dell'Hotel Rigopiano" e "attivavano tardivamente" il Comitato Emergenze. Sono queste alcune delle accuse formulate dalla Procura di...

Cyber Trainer - parte progetto Regione Abruzzo guidato da Leonardo : Roma, 31 mag. , askanews, È partito 'Cyber Trainer', progetto che vede Leonardo a capo di un raggruppamento di enti di ricerca, tra cui l'Università de L'Aquila, e alcune PMI della Regione Abruzzo. Il ...

Rigopiano - indagati governatori della Regione Abruzzo dal 2005 a oggi : Rigopiano, indagati governatori della regione Abruzzo dal 2005 a oggi Si allarga l'inchiesta sulla tragedia dell'hotel, travolto il 18 gennaio 2017 da una valanga che provocò 29 morti : avvisi di garanzia per Luciano D'Alfonso e i suoi predecessori, Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi. Le ipotesi di reato sono omicidio e disastro ...

