Refugees Welcome - il social dell'accoglienza in casa : "Insegnamo ai nostri figli a non girarsi dall'altra parte" : Una piattaforma online che mette in contatto profughi alla ricerca di un tetto e famiglie pronte a ospitarli. Ha già portato oltre 600 migranti in altrettante case di italiani. La storia di Francesco: "C'è chi chiude i porti, chi invece apre la porta"