Reddito di inclusione | aumenta la platea dei beneficiari

Reddito di Inclusione - si allarga la platea : sostegno per 700 mila famiglie : Il Reddito di Inclusione vede allargata la platea di destinatari grazie all’abolizione, a partire dal primo luglio, dei requisiti familiari precedentemente richiesti per poter essere inclusi nel beneficio. La novita', prevista dalla Legge di Bilancio 2018, portera' a quota 700 mila le famiglie destinatarie del sussidio grazie al fatto che non sara' più necessaria, per richiedere il sostegno, la presenza di un minorenne o di un disabile nel ...

Novità Reddito d'Inclusione REI : modifica beneficiari - coinvolte 2 - 5 milioni di persone : Il Governo, ancora una volta, non distoglie la sua attenzione dalle famiglie o soggetti economicamente deboli o in condizioni lavorative svantaggiate. Precedentemente, con nota n. 4292/2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali introduceva con la suindicata nota, cambiamenti relativi a nuovi requisiti familiari. Successivamente sono state aggiunte delle novita'. In quest'articolo saranno illustrati tutti i cambiamenti e novita' per ...

Reddito di inclusione - 540 euro mensili a famiglia : estesa la platea dei beneficiari - ecco chi può accedere : estesa la platea dei beneficiari per il Reddito di inclusione. A partire da luglio aumenta il numero di famiglie e persone che potranno accedere alla misura di contrasto alla povertà, con l'eliminazione di alcuni criteri presenti fino alla prima metà dell'anno. ecco chi può accedere al Rei e quali sono tutti i requisiti e gli importi erogati.Continua a leggere

Reddito di Inclusione : dal 1° luglio anche per i disoccupati 'senza famiglia' : Il Ministero del Lavoro aveva annunciato In una nota del 10 aprile 2018 che dal 1° luglio 2018 non vi è più la necessita' di possedere i requisiti familiari in merito al nucleo familiare per poter ottenere il Rel, dunque un aiuto in più per tutti coloro che hanno presentato l'opportuna domanda dal 1° di giugno. Rimangono invece i requisiti economici [VIDEO] legati alla situazione del Reddito ISEE, inferiore ai 6 mila euro, e al Reddito ISRE, ...

Reddito di inclusione - REI - l'INPS vara il servizio di assistenza telefonica dedicata : PALERMO 21/06/2018. - Sarà attivo già da lunedì 2 luglio, il servizio specialistico di assistenza telefonica, dedicato al Reddito di inclusione , REI, e voluto dalla Direzione regionale INPS della ...

