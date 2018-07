Red Faction | Guerrilla Re-Mars-tered Edition è adesso disponibile per PC e console

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered Edition ora disponibile : Nel 2125 non ci sono attività minerarie su Marte: l’Earth Defense Force (EDF) sta introducendo nuove leve nel mondo del lavoro per inviare alla Terra le risorse raccolte. Soppressione, esecuzioni, atti di violenza diffusi…un famoso gruppo di resistenza fa sentire la sua voce ancora una volta. E tu? Sarai il loro miglior guerrigliero. Benvenuto nella Red Faction. Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered Edition è ...

Red Faction Guerrilla Re-Marstered : Recensione - Trailer e Gameplay : Sono trascorsi 9 anni da quando Red Faction Guerrilla fece il suo esordio su Xbox360 e PS3, quest’oggi siamo lieti di condividere con voi la nostra Recensione della Re-Marstered su gentile concessione THQ Nordic. Red Faction Guerrilla Re-Mars Recensione Ambientato 50 anni dopo il primo Red Faction, Guerrilla ci fa vestire i panni di un combattente ribelle del movimento Red Faction su Marte, chiamati a contrastare l’Earth ...

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered - recensione : Il 2009 è stato un anno significativo per il gaming: il Batman Arkham Asylum di Rocksteady, Assassin's Creed II e Demon Souls, il titolo che avrebbe dato i natali a un genere, sono solo alcuni dei nomi che ne hanno determinato l'importanza. Una massiva presenza di uscite blasonate, al contempo, è andata a vampirizzare l'attenzione che altrimenti sarebbe caduta su progetti ambiziosi ma decisamente meno conosciuti. Nonostante il superamento del ...

Alle 17 scopriamo le meraviglie del Geo Mod con Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered : La diretta di quest'oggi si concentra sul ritorno di una IP che per quanto fatto vedere soprattutto a livello tecnico non ha probabilmente ottenuto la fortuna che avrebbe meritato. Stasera è tempo di distruzione e di Geo Mod in compagnia di Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered.Ambientato 50 anni dopo gli eventi del Red Faction originale, Red Faction Guerrilla consente ai giocatori di assumere il ruolo di un combattente ribelle del movimento Red ...

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered Edition è in arrivo : THQ Nordic conferma che Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 3 Luglio, 2018. Se possiedi un potente PC, una PlayStation 4 Pro o una Xbox One X, puoi finalmente testare l'incredibile distruzione in un glorioso 4K (dettagli completi in basso). Inoltre, i giocatori che già possiedono la versione di Red Faction: Guerrilla del 2009 su Steam riceveranno automaticamente la Re-Mars-tered Edition ...