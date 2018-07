Realizzare un piccolo orto domestico sul terrazzo | agricoltura fai da te con la cipolla

meteoweb.eu

(Di martedì 3 luglio 2018) Marco Damele, imprenditore floricolo di Camporosso in provincia di Imperia e protagonista da oltre vent’anni nel mondo della floricoltura del ponente ligure, fornisce tanti consigli perunsul: ecco come fare. “L’non è più un privilegio di chi possiede una casa in campagna con un po’ di terreno: uno se lo può fare anche sul balcone e laegiziana ligure si presta a meraviglia per chi per passione e desiderio di ‘sporcarsi le mani’ ha deciso di coltivarla direttamente in casa. Negli ultimi anni – spiega Damele – è notevolmente aumentato il numero di appassionati del verde, un piacere seguito sia da giovani, sia da anziani, una passione che diventa anche necessità e risparmio oltre che un momento di svago e cultura dopo una giornata trascorsa al lavoro.fai da te adatta a tutti, semplice, ...