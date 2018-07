Real | ok alla cessione di CR7 Ronaldo-Juventus | svolta

Dalla Spagna - Juventus-Cristiano Ronaldo si fa : il Real ha detto sì : JUVENTUS- CRISTIANO Ronaldo- Clamorosa indiscrezione trapelata Dalla Spagna. Secondo quanto riportato da “Marca” e da “La Sexta”, il Real Madrid avrebbe detto sì all’offerta bianconera per CR7. Un sì definitivo, Florentino Perez avrebbe accettato la volontà di CR7 di lasciare Madrid. OFFERTA DA 100 MILIONI Come riporta “La Sexta”, il Real Madrid Madrid avrebbe accettato […] L'articolo Dalla Spagna, ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - per 'As' è fatta : 'Sì del Real all'offerta da 100 milioni' : 'È la Juve il club in pole position per ingaggiare Cristiano Ronaldo': la clamorosa indiscrezione arriva dalla Spagna, a firma del quotidiano Marca, solitamente molto ben informato sulle vicende Real ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - Chiringuito Tv : 'Real accetta offerta bianconera da 100 milioni' : Le voci continuano a rincorrersi, a volte quasi incontrollabili. Tutti cercano qualche dettaglio in più, lo scoop eccezionale. Però sembra proprio tutto vero: la Juventus sta sul serio cercando di ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus?/ Calciomercato - in Spagna sicuri : "Via dal Real Madrid per 100 milioni" : La Juventus pensa a Cristiano Ronaldo: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:08:00 GMT)

“Pronti”. La salute di Elisabetta preoccupa : la decisione che fa venire i brividi. Cosa sta succedendo alla regina e nel palazzo Reale : C’è molta preoccupazione nel Regno Unito per la salute della sovrana. È notizia freschissima quella diffusa dal Times, secondo cui i ministri inglesi avrebbero ripassato il protocollo ufficiale, il cosiddetto London Bridge, per preparare il Paese ai dieci giorni di lutto nazionale, in caso di morte della regina. Un provvedimento scattato dopo le ultime vicende che hanno visto Elisabetta II, 92 anni compiuti il 21 aprile scorso, ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Calciomercato - CR7 vuole i bianconeri : la richiesta del Real Madrid : La Juventus pensa a Cristiano Ronaldo: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 13:10:00 GMT)

Perchè Kate e Meghan non possono indossare scarpe con zeppa davanti alla regina (e altri divieti Reali) : In quanto donne della famiglia reale, Kate Middleton e Meghan Markle devono attenersi all'etichetta, facendo attenzione a ciò che mangiano, a come si comportano in pubblico e a cosa indossano.Per esempio, stando a quanto riporta Vanity Fair, tra i vari divieti imposti alle mogli dei principi d'Inghilterra ci sarebbe quello di non poter indossare scarpe con la zeppa in presenza della regina. Elisabetta II, infatti, non sarebbe una fan di ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - Marca : ecco l'offerta dei bianconeri per strapparlo al Real : alla fine il club ha accettato di trattare le cessioni di James Rodriguez e Alvaro Morata nel 2017, che sono gli ultimi esempi di questa politica. La Juventus, come riportato anche da Tuttosport, sa ...

Charlotte Casiraghi e le trecce alla francese degne di una Reale : Un classico che non passerà mai di moda, che si adatta a ogni situazione, la treccia francese è la scelta facile e di classe che anche le star adottano. L’ultima celebrity ad essere avvistata con l’hair style che tutte vorremmo saper realizzare a occhi chiusi è la treccia alla francese, cioè quella che parte dalla testa e che la giovane reale in dolce attesa, Charlotte Casiraghi, al settimo mese di gravidanza, ha sfoggiato per ...

John Bock e i suoi universi surReali in mostra alla Fondazione Prada : Il piano terra del Podium diventerà un mondo surreale , un teatro dell'assurdo in cui umorismo nero, filosofia, economia, musica, moda e frammenti di vita quotidiana si intersercano. Le performance ...

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS/ Calciomercato - ci pensa Fca : pronti 250 milioni di euro - sogno o Realtà? : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS? Calciomercato, a Torino per vincere la Champions League. Uscito dal Mondiale l'attaccante del Real Madrid deve decidere il suo futuro professionale.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:12:00 GMT)

Calciomercato Real Madrid - dalla Spagna : per la porta Courtois prima scelta. Alisson - la Roma chiede troppo : Un obiettivo concreto per il Real Madrid, adesso più che mai: è Thibaut Courtois il portiere che sembrerebbe sempre più vicino ai Blancos. Necessità assoluta di trovare un numero uno affidabile anche ...

Dalla Germania : 'Achraf dal Real Madrid verso il Borussia Dortmund' : ... almeno secondo quanto scrive il giornale tedesco Kicker, è Achraf Hakimi , difensore di origine marocchina, assai poco impiegato finora dal club più titolato del mondo. Il Borussia Dortmund sembra ...

Africa - allarme per parassita dei ceReali : a rischio anche il Sud Europa : La nuova epidemia di Lafigma in Africa estende l'ombra di un rischio contagio anche per l'Europa meridionale e riaccende le polemiche sul difficile