Real | offerta monstre per Neymar | 310 milioni

Napoli calciomercato - prima offerta al Real Madrid per Benzema : L'offensiva di De Laurentiis per il bomber francese è stata respinta al mittente da Florentino Perez, ma la vicenda resta aperta. Capitolo terzino: idea Meunier se parte Hysaj calciomercato serie A, ...

Liverpool - offerta choc per Asensio : 180 milioni al Real : TORINO - offerta choc del Liverpool per la giovane stella del Real Madrid Asensio. Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, i Reds finalisti nell'ultima Champions League, sarebbero pronti a mettere ...

Dalla Spagna - Real e United : follie per Neymar. 320 milioni l’offerta spagnola… : Real E United- Dalla Spagna sono certi: Neymar lascerà il PSG dopo il Mondiale. Il Real Madrid sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da 320 milioni di euro. Un’offerta pazzesca, che se confermata, altererebbe ulteriormente le leggi del calciomercato. Questo ciò che riporta “Don Balon”. ASSALTO United Non solo Real Madrid. […] L'articolo Dalla Spagna, Real e United: follie per Neymar. 320 ...

Lazio - il Real bussa per Milinkovic : maxi offerta in arrivo : 'Deciderò il mio futuro dopo la Coppa del Mondo' aveva detto Milinkovic pochi giorni fa. La Lazio non ha fretta, ha il bilancio in attivo e non deve cedere per comprare. 'Non siamo un supermarket' ha ...

Alisson Becker potrebbe restare in giallorosso - ma è vicina l'offerta del Real (RUMORS) : Attualmente Alisson Becker calciatore brasiliano, portiere della Roma e della nazionale brasiliana è impegnato con la sua squadra al Mondiale di Russia 2018. L’attenzione del ragazzo è chiaramente concentrata al suo Brasile, ma l’interesse è anche rivolto al proprio futuro calcistico. I colleghi di Sky Sport, che lo hanno intervistato, hanno colto le intenzioni palesi del calciatore: ‘sono concentrato sulla nazionale’. Questa l’esternazione del ...

Roma - offensiva totale del Real Madrid per Alisson : sul tavolo di Monchi c’è la prima offerta dei blancos : Il Real Madrid ha presentato la prima offerta per Alisson, la Roma però al momento non si schioda dalla prima valutazione di cento milioni “Spero che il mio futuro si conosca prima del Mondiale“. Sono state queste le parole di Alisson rilasciate qualche giorno fa in conferenza stampa, ma purtroppo non tutto è andato come il portiere brasiliano si aspettava. La Coppa del Mondo è cominciata ieri con la vittoria della Russia ...

Real in pressing su Alisson : pronta offerta da 70 milioni. A Roma bocche cucite : Alisson Becker. LaPresse In Spagna sono sicuri: accordo fatto tra Roma e Real per Alisson sulla base di 70 milioni. A Trigoria, invece, questa certezza non c'è, perché offerte ufficiali al club ...

Roma - Alisson-Real : oggi l'accordo? Ma serve offerta da 60 milioni : Mentre il direttore generale Baldissoni è a Milano per impegni in Lega e il presidente Pallotta è alle prese con il caos stadio, il direttore sportivo Monchi è alla finestra per la situazione Alisson. ...

Lazio - per Milinkovic c'è l'offerta del Real Madrid : pronti 150 milioni : Il Real Madrid pronto a irrompere su Milinkovic-Savic. Un'offerta, a cui sarebbe difficile dire di no, preparata per sbarazzarsi della concorrenza. Dalla Spagna assicurano che Florentino Perez sarebbe ...

Real Madrid - offerta super a Cristiano Ronaldo ma il portoghese non è convinto : Il Real Madrid non ha intenzione di mollare Cristiano Ronaldo ma la situazione risulta al momento ancora delicata, Florentino Perez le sta provando tutte, voci importanti dalla Spagna. Cadena Cope ha infatti svelato i dettagli della nuova proposta di contratto che il presidente ha sottoposto all’attenzione di CR7. Ovviamente, non si tratta di una normale offerta di contratto, ma è una vera e propria proposta indecente: 25 milioni fissi più 7,5 ...

Ecco perché Zidane ha lasciato il Real Madrid. E arriva l'offerta shock degli emiri : "Non sto cercando un'altra squadra. Ho bisogno di un po' di tempo da dedicare a me". Parola di Zinedine Zidane diventato improvvisamente "uomo mercato" dopo il clamoroso addio al Real Madrid. Tante ...

Zidane via dal Real Madrid per il Qatar/ 50 milioni annui - 200 totali : offerta shock per allenare la nazionale : Zidane via dal Real Madrid per il Qatar, 50 milioni annui, 200 totali: offerta shock per allenare la nazionale durante i Mondiali del 2022, che si terranno proprio sul Golfo Persico