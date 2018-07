Real Madrid | follia ‘galactica’ per Neymar | pronti 310 milioni e uno stipendio mai visto

Salah - altro che Real Madrid : ufficiale il rinnovo col Liverpool : Mohamed Salah non si muove da Liverpool, dopo la splendida annata scorsa, l’egiziano si è meritato un lauto rinnovo con i Reds Il Liverpool Football Club ha confermato il rinnovo di contratto dell’attaccante egiziano Mohamed Salah “a lungo termine con il club”. L’attaccante egiziano ha affidato il suo futuro al Liverpool mettendo la sua firma sull’accordo, poco più di un anno dopo il suo arrivo ad ...

Calciomercato Real Madrid : Kroos rifiuta la corte di Mourinho : Il Manchester United insiste per l’acquisto di Tony Kroos, centrocampista del Real Madrid e della Germania. Secondo quanto pubblica il Mundo deportivo, però, il club di Old Trafford ha ricevuto un altro no secco dal giocatore, che preferisce restare in Spagna. Kroos, classe 1990, uno dei pochi a salvarsi dal naufragio tedesco ai Mondiali, ha un contratto che scadrà nel 2022, ossia fra quattro anni, e non intende cambiare maglia. ...

Calciomercato - Real Madrid : 9 cessioni? : ...appresta a vivere l'imminente Calciomercato con il consueto ruolo di protagonista delle trattative ma stavolta non solo nelle vesti di club che spende per acquistare i migliori calciatori al mondo. ...

Napoli calciomercato - prima offerta al Real Madrid per Benzema : L'offensiva di De Laurentiis per il bomber francese è stata respinta al mittente da Florentino Perez, ma la vicenda resta aperta. Capitolo terzino: idea Meunier se parte Hysaj calciomercato serie A, ...

Calciomercato Real Madrid - dalla Spagna : per la porta Courtois prima scelta. Alisson - la Roma chiede troppo : Un obiettivo concreto per il Real Madrid, adesso più che mai: è Thibaut Courtois il portiere che sembrerebbe sempre più vicino ai Blancos. Necessità assoluta di trovare un numero uno affidabile anche ...

Suso via dal Milan? / Calciomercato - il Real Madrid piomba sull'esterno d'attacco dei rossoneri : Suso via dal Milan? Calciomercato: il Real Madrid piomba sull'esterno d'attacco spagnolo che piace anche all'Inter. Il calciatore sarebbe davvero felice di tornare a giocare in patria.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 18:42:00 GMT)

Calciomercato Real Madrid : Achraf verso il Borussia Dortmund : Calciomercato Real Madrid– Uno dei giocatori destinato a lasciare la ‘Casa blanca’, almeno secondo quanto scrive il giornale tedesco Kicker, è Achraf Hakimi, difensore di origine marocchina, assai poco impiegato finora dal club più titolato del mondo. Il Borussia Dortmund sembra molto interessato alle prestazioni del giocatore, classe 1998, il cui cartellino è valutato intorno ai 7 milioni. Il marocchino ha un contratto ...

Suso verso il Real Madrid : il Milan chiede 40 milioni : ROMA - L'esclusione del Milan dalle coppe europee per un anno potrebbe indurre qualche big a lasciare. Il giocatore più in bilico è Suso , 24 anni, che avrebbe chiesto - tramite il proprio agente ...

Shock Real Madrid - Cristiano Ronaldo via a prezzo di saldo : nuova clausola rescissoria bassissima - il futuro può essere in Italia! : La bomba che sconvolge il calciomercato e che potrebbe aprire un valzer clamoroso di attaccanti. A tenere banco è il futuro di Cristiano Ronaldo, dopo la vittoria della Champions League con il Real Madrid, il portoghese aveva aperto ad una possibile cessione, poi la situazione sembrava risolversi con un possibile rinnovo a cifre più alte ma adesso una nuova clamorosa indiscrezione che riguarda anche il calcio italiano. Secondo alcune ...

Basket – Un cognome - una garanzia : Matteo Spagnolo al Real Madrid - è il primo italiano nella storia : Matteo Spagnolo sarà presto un giocatore del Real Madrid: il giovane playmaker è il primo italiano a vestire la maglia dei Galacticos Facciamo un piccolo strappo alla regola. Quando si dice: “un (cog)nome una garanzia”. Matteo Spagnolo avrà la Spagna nel suo futuro. Il giovane playmaker (15 anni) è stato appena ingaggiato dal Real Madrid, diventando il primo italiano della storia a vestire la maglia dei Galacticos. Spagnolo ha dichiarato: ...

Calciomercato : Hazard vuole andare al Real Madrid : Calciomercato– Sirene spagnole per Eden Hazard. Secondo il britannico ‘Daily Mail’ il centrocampista offensivo del Chelsea non ha intenzione di rinnovare coi ‘blues’, all’orizzonte si delinea la volontà del nazionale belga di trasferirsi al Real Madrid. L'articolo Calciomercato: Hazard vuole andare al Real Madrid sembra essere il primo su CalcioWeb.

Mondiali Russia 2018 - Di Maria attacca il Real Madrid : 'Non volevano che giocassi la finale per vendermi' : La vigilia della gara con la Nigeria, probabilmente, non è stato il momento più brutto vissuto da Angel Di Maria con la maglia della nazionale argentina. Il giocatore del Paris Saint Germain, ...

Calciomercato, Ufficiale: Zinedine Zidane dà l'addio al Real Madrid. In una conferenza stampa convocata a sorpresa Il tecnico ha annunciato l'addio al