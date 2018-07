Real | 310 milioni per Neymar Il club | Assolutamente falso

Real Madrid - follia ‘galactica’ per Neymar : pronti 310 milioni e uno stipendio mai visto prima! : Real Madrid pronto a fare follie per acquistare Neymar: TVE parla di un’offerta da 310 milioni al PSG e 45 per 7 anni al giocatore. I Blancos però smentiscono Dopo la querelle con l’esonero dalla panchina della Spagna, causa proprio l’accordo con il Real Madrid annunciato ai quattro venti, Florentino Perez è in debito con l’allenatore Lopetegui. Come farsi perdonare? Con un costosissimo regalo che risponde al nome ...