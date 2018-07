Rc auto meno cara con la scatola nera | ma gli sconti sulla polizza non diventeranno

Grillo in auto per le strade di Roma : “Nemmeno una buca”. E al fotografo che lo segue : “Fatti una vita” : Beppe Grillo, il garante del M5s, ha lasciato la città di Roma dopo aver pernottato all’Hotel Forum. Su Facebook, ha pubblicato un video in cui veste i panni del “moralizzatore del traffico”, come lui stesso ha scritto. Durante l’uscita dalla Capitale, in auto, ha detto: “Non vedo nemmeno una buca“, riferendosi alle polemiche sulle strade dissestate. Poi, vedendo un fotografo (o videomaker) che lo seguiva col ...

Android auto distrae meno gli utenti rispetto ai sistemi di infotainment integrati : Secondo una ricerca condotta da AAA Foundation for Traffic Safety, sia Android Auto che Apple CarPlay sono soluzioni che non distraggono molto gli utenti L'articolo Android Auto distrae meno gli utenti rispetto ai sistemi di infotainment integrati proviene da TuttoAndroid.

Pensioni lavori gravosi : per i 5 mesi in meno basta l’autocertificazione : Ormai da qualche anno nella previdenza sociale italiana è entrata una nuova tipologia di lavoratori: gli addetti ai lavori gravosi. Una esigenza del sistema che da anni sembra spingere verso il differenziare i lavoratori in base alle mansioni svolte, almeno per quanto riguarda l’accesso alle Pensioni. I lavori gravosi sono nati insieme all’Ape social ed a quota 41 per i precoci, quelle nuove misure spiccatamente assistenziali che sono nate con ...

Maturità 2018 : qual è l’autore meno amato dai Maturandi? : “Perfavore, tutti tranne…”, persino gli studenti più bravi temono un autore che non riescono proprio a capire, a sentire “loro” e pregano non sia proprio quello scelto dal MIUR per la traccia dell’analisi del testo letterario della Prima Prova del 20 giugno. Hanno rivelato a ScuolaZoo, la community online di 3,3 milioni di studenti, quale fosse il loro autore “da incubo”! Magris: l’autore più odiato già per la Maturità 2017: cosa avrà fatto ...

Bollo auto europeo - prezzi nuovi e norme. E per pagare subito adesso meno tutti tre metodi per tutti : Allo storico cambiamento del Bollo auto sta contribuendo la Commissione Trasporti del Parlamento europeo con una proposta da fare approvare agli Stati membri..

Bollo auto / Ecco i tre modi per pagare meno già da subito e nonostante i cambiamenti : Bollo auto, Ecco i tre modi per pagare meno già da subito e nonostante i cambiamenti. La Commissione Trasporti del Parlamento europeo contribuisce con una proposta da fare agli Stati.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 18:42:00 GMT)

MILANO - RUMENO TENTA DI INVESTIRE IN auto 200 CONNAZIONALI/ Fuggito il guidatore : ricerche a tappeto : MILANO, RUMENO TENTA di INVESTIRE 200 CONNAZIONALI, maxi rissa e tanta paura ai giardinetti di via Odazio. E' accaduto attorno alle ore 13:00 di ieri pomeriggio: ecco cosa è successo(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 13:34:00 GMT)

auto SUV ed elettriche sovraccariche senza nemmeno le valige : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

India - autobus precipita in un dirupo - un altro si schianta : almeno 19 morti : Due incidenti separati hanno coinvolto due autobus carichi di persone in India. Un mezzo è finito giù da un dirupo facendo 8 morti, un altro si è scontrato con un grosso tir causando altre undici vittime.Continua a leggere

Più contratti flessibili e meno autonomi - così si è trasformato il mondo del lavoro : Questo trend sembra aver cannibalizzato la tendenza contraria, tipica dell'economia della conoscenza, che vede crescere il lavoro autonomo di seconda generazione. Sta succedendo anche da noi ma i ...

Libia - autobomba a Bengasi : almeno 6 morti e 20 feriti : Libia, autobomba a Bengasi: almeno 6 morti e 20 feriti Libia, autobomba a Bengasi: almeno 6 morti e 20 feriti Continua a leggere L'articolo Libia, autobomba a Bengasi: almeno 6 morti e 20 feriti proviene da NewsGo.

Libia - autobomba nel centro di Bengasi : almeno sette vittime : Libia, autobomba nel centro di Bengasi: almeno sette vittime Nella deflagrazione nel centro di Bengasi anche oltre venti i feriti, alcuni gravi, tutti civili. Nessuna rivendicazione ma per gli uomini del generale Khalifa Hafthar, che controllano la città, l’attacco sarebbe opera di cellule terroristiche dormienti con l’intento di indicare la città come non sicura.Continua a […] L'articolo Libia, autobomba nel centro di Bengasi: ...

Libia - autobomba nel centro di Bengasi : almeno sette vittime : Nella deflagrazione nel centro di Bengasi anche oltre venti i feriti, alcuni gravi, tutti civili. Nessuna rivendicazione ma per gli uomini del generale Khalifa Hafthar, che controllano la città, l'attacco sarebbe opera di cellule terroristiche dormienti con l'intento di indicare la città come non sicura.Continua a leggere

Libia - autobomba a Bengasi : almeno 6 morti e 20 feriti : Un'autobomba è esplosa nel centro di Bengasi, in Libia, uccidendo almeno sei persone. Lo riferisce l'agenzia tedesca Dpa, precisando che vi sarebbero anche diversi feriti, forse una ventina. L'...