Rai, fumata nera: niente accordo tra M5S e Lega, battaglia sul Tg1

(Di martedì 3 luglio 2018) La Rai ha i giorni contati. Vigilanza, cda, direttore gele, presidente tutti scaduti o in scadenza. Il presidente Fico aveva fissato a oggi il limite massimo per la presentazione dei candidati da parte dei partiti e sempre oggi il cda deciderà la data per l’elezione del membro interno Rai. L’11 luglio il Mise dovrà indicare il nome del direttor...