Rai 2 | Milo Infante torna in tv | condurrà Generazione Giovani

(Di martedì 3 luglio 2018)riparte dai. E da se stesso. Dopo le controversie giudiziarie con la Rai, conclusesi nel 2016 con una sentenza a suo favore, il conduttore tornerà presto in tv, su Rai 2, con un nuovo programma che andrà in onda ogni domenica alle 10 a partire dal 21 ottobre prossimo.è il titolo della trasmissione con cui il giornalista milanese racconterà i ragazzi di oggi e le sfide che la società presenta loro. Al centro del format ci sarà un dibattito in studio. Stando alle anticipazioni, aproverà ad aprire un confronto che sappia coinvolgere e mettere a confronto tutte le generazioni, di oggi e di ieri, nel rispetto delle reciproche sensibilità. Il programma si articolerà attraverso un dibattito in studio che vedrà venti ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni confrontarsi con i temi del sociale, della ...