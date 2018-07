Raggi | stop a scrocconi che non pagano ticket autobus

Roma - stop sciopero Ama 2 luglio/ I motivi della Commissione di garanzia - Raggi contro "scrocconi" dei rifiuti : Roma, stop sciopero Ama 2 luglio: la decisione della Commissione di garanzia in una lettera ai sindacati. La Raggi intanto contro gli "scocconi" dei rifiuti.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Stadio Roma : Spadoni - stop fango contro Raggi e M5S : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – “Basta falsità contro Virginia Raggi. Non è coinvolta nell’inchiesta che, come ha spiegato la Procura, non riguarda atti del Comune di Roma. Inoltre M5S non ha ricevuto alcun finanziamento lecito o illecito da Parnasi. stop al fango!” Lo scrive in un tweet Maria Edera Spadoni, parlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Camera. L'articolo Stadio Roma: Spadoni, stop fango contro ...

Mozione Raggi. M5s - stop a via Almirante : ANSA, - ROMA, 15 GIU - stop all'intitolazione di strade di Roma ad esponenti politici con idee riconducibili al disciolto partito fascista o persone che si sono esposte con idee antisemite e razziali. ...

Via Giorgio Almirante a Roma : sì 5 Stelle a Fdi. Poi lo stop di Raggi : Via Giorgio Almirante appare e scompare nel giro di poche ore nella toponomastica di Roma. Nel pomeriggio, con i voti dei 5 Stelle e di Fratelli d'Italia, il Consiglio comunale ha dato l'ok...

Stop alla strada dedicata ad Almirante - mozione firmata da Raggi : Roma, 15 giu. , askanews, 'Nessuna strada a Roma sarà dedicata a Giorgio Almirante. Presenterò una mozione a mia prima firma'. Così la sindaca Raggi in un tweet notturno dopo la decisione del ...

Roma dedica una via a Giorgio Almirante - poi la sindaca Raggi decide lo stop : A Roma non ci sarà nessuna via per Almirante. La sindaca Virginia Raggi pone lo stop alla decisione dell’aula che con una inedita maggioranza M5S-Fdi aveva ieri votato una mozione per intitolare una via ad Almirante....

Via Almirante a Roma? Scoppia polemica : 'Vergogna per città'. Stop da Raggi nella notte : ... grazie ad una mozione di FdI approvata ieri in Campidoglio, la Capitale renderà finalmente omaggio ad uno degli uomini più importanti nella storia della destra e della politica italiana . Un ...

Nuovo stadio Roma - arrestato Lanzalone per corruzione/ Raggi valuta stop : Salvini - “Parnasi persona perbene” : Nuovo stadio Roma: 9 arresti per condotte corruttive, coinvolti Parnasi, Lanzalone e Palozzi. Sei agli arresti e tre ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della procura Romana(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:07:00 GMT)

Stadio - addio al sogno da 1 - 7 mld E Caltagirone si frega le mani Tegola per Raggi costretta allo stop : L'inchiesta del Procuratore Paolo Ielo costringe il Comune di Roma a mettere l'intero progetto nel frigorifero sino a quando non si avrà chiarezza e cioè solo alla fine di un processo che si preannuncia lungo e complesso, vista la quantità di carte Segui su affaritaliani.it