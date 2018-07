Raggi posta video degli ' scrocconi' sul bus | ' Ecco gli incivili' Guarda

Tumore del rene : il tasso di risposta globale Raggi unge quasi il 40% con pembrolizumab in prima linea : È efficace l’immunoterapia nei pazienti colpiti da Tumore del rene metastatico mai trattati in precedenza (in prima linea ). Lo dimostrano i risultati di un’analisi ad interim dalla Coorte A dello studio di fase II KEYNOTE-427 su 110 pazienti, presentati al congresso dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO), che ha valutato pembrolizumab , terapia immunoterapica anti-PD-1, nel trattamento di prima linea del carcinoma renale a cellule ...

"CHIUSI PER LUTTO" - RIVOLTA COMMERCIANTI DI ROMA/ "Raggi ci ascolti" : 20mila aziende attendono risposta : ROMA, RIVOLTA esercenti e COMMERCIANTI contro Virginia Raggi: negozi "chiusi per lutto", tutti in piazza contro il Comune "no risposte in 22 mesi, servono nuove regole per il decoro"(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:27:00 GMT)